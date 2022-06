Daghoroscoop 3 juni - Schenk meer aandacht aan je intieme relatie, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Via je succesvolle partner en/of vrienden kun je in het sociale circuit invloedrijke mensen ontmoeten die je in jouw carrière verder kunnen helpen. Het is dit jaar van groot belang om de juiste bijeenkomsten te bezoeken en ook zelf samenkomsten en feestjes te organiseren.

RAM

Jouw analytisch oog ziet vlijmscherp en zorgt, indien gericht op praktische zaken, voor goede resultaten. Voor menselijke omgang lijkt het een minder goede dag. Stel een belangrijk gesprek even uit; men neemt je nu niet serieus genoeg.

STIER

Je verlangen naar affectie kan je ertoe brengen in jezelf te investeren. Zorg voor gezonde voeding en voldoende slaap. Als ouder worden je zorgen baart kan cosmetische chirurgie misschien helpen. Geef je liefdesleven een impuls.

TWEELINGEN

Een droom kan je achtervolgen en kan symbolisch zijn voor hetgeen je te wachten staat. Snel ontbijten en snel de deur uit kan resulteren in een maag die van streek is of een slordig afgesloten huis. Begin nu niet aan een waagstuk.

KREEFT

Een productieve dag. Als je anderen helpt zullen zij jou helpen. Terwijl collega’s over problemen praten weet je ineens het antwoord op een persoonlijk dilemma. Het magnetisme van een ouder iemand kan een plezierige relatie inluiden.

LEEUW

Je kunt er zo naar verlangen iemand ter wille te zijn dat je de consequenties voor jezelf over het hoofd ziet. Je innerlijke drijfveren worden duidelijk in een eerlijk gesprek met een vertrouweling. Zakelijke kansen nemen toe.

MAAGD

Op het werk kan een machtsstrijd ontstaan tussen concurrerende partijen. Werkwijzen en arbeidsomstandigheden kunnen worden aangevallen. De introductie van nieuwe technologie heeft waarschijnlijk ontslagen tot gevolg.

WEEGSCHAAL

Je zult kunnen meeprofiteren van iets wat je partner ten deel valt. Het zal je goed doen om samen iets leuks te kunnen ondernemen. Door het succes met je werk kun je in aanmerking komen voor een nieuwe uitdaging.

SCHORPIOEN

Een lastige situatie kan je dwingen je beste been voor te zetten en een talent te gebruiken waarvan je niet wist dat je het hebt. Niets is vandaag zoals het lijkt en wat je vanochtend verrast kan vanmiddag tot iets moois leiden.

BOOGSCHUTTER

Ook al vind je dat je toe bent aan salarisverhoging – dit is niet het goede moment om het te vragen. Schenk meer aandacht aan je intieme relatie. Houd je partner op de hoogte van jouw plannen en voorkom zo ruzie.

STEENBOK

Onderwijzers en studenten kunnen het druk hebben. Stop de benodigde tijd in je werk. Een goed geplande reis verloopt stressvrij als je die niet langer maakt dan nodig. Versterk tijdens officiële verplichtingen je netwerk.

WATERMAN

Zet jouw zaken op een rij en doe al het nodige voor het weekend begint. Een project waarmee je hoopt te scoren kan goed op gang komen. Een toevallige ontmoeting levert informatie op. Misschien moet je kort op reis.

VISSEN

Als je weer in het zadel zit, zal dat op de een of andere manier anders zijn dan voorheen. Je hebt meer vertrouwen in anderen. Plezier en inzicht komen je aanwaaien zonder dat jij je hoeft in te spannen. Maak ook wat zelfspot eigen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!