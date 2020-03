Moet Nederland strengere maatregelen nemen tegen corona?

Het lijkt wel zomervakantie, zo druk is het nu op plekken als het Amsterdamse Bos en het Vondelpark.

Is het vragen om een totale lockdown als we zo doorgaan, zoals @Jhullap voorspelt?

Of zullen we eerst een contactverbod krijgen zoals Merkel - die inmiddels zelf in quarantaine zit - dat in Duitsland inzet?

Bianca verwacht van wel:

Merkel kondigt een contactverbod af. Dit houdt in dat Duitsers niet meer met meer dan twee personen tegelijk de straat op mogen (uitgezonderd gezinnen).

Vooralsnog ligt volgens een ingewijde bovenop de stapel om eerst de niet-essentiële winkels te sluiten, al wachten sommige ondernemers daar niet op.

Praat mee

Wat vind jij? Moet Nederland verdere maatregelen nemen? Moeten ook wij een contactverbod instellen en/of niet-essentiële winkels sluiten? Zou er een volledige lockdown moeten komen of zijn de tot nu toe getroffen maatregelen voldoende? Praat mee op onze Facebook-pagina!