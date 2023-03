Daghoroscoop 9 maart - Sterrenbeeld Tweelingen: Neem risico’s!

VANDAAG JARIG

Er is niets mis met jou, maar qua liefdeleven en gevoelens ben je wat wisselvallig; zo ben jij nu eenmaal. Je kunt spontaan verliefd worden en even snel weer afknappen. Dat zal dit jaar zo’n vier keer gebeuren en dat is de invloed van Mercurius, met verwarring, vertraging en drama’s tot gevolg.

STERRENBEELD RAM

De meesten staat een plezierige dag te wachten, al zul je wat matig moeten zijn in jouw gedrag. Je kunt er op vertrouwen dat overdrijven tot problemen zal leiden. Met goed communiceren kun je de komende dagen geld verdienen.

STERRENBEELD STIER

Wat andere mensen denken en voelen is hun probleem; richt je op je eigen gedachten en gevoelens. Wat wil jij? Ben je tevreden met het doen van hetgeen je doet? Stel jezelf liever dat soort vragen dan je te verdiepen in de sores van anderen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Het is tijd voor nieuwe initiatieven en betrouwbare strategieën die jou kunnen helpen jouw toekomst te verzekeren en positieve veranderingen door te voeren. Een gunstig moment voor zakelijke expansie. Geloof in jezelf en neem wat risico.

STERRENBEELD KREEFT

Het zal nuttig blijken om problemen te bespreken met vrienden. Als je teleurgesteld bent over de richting die jouw leven dreigt in te slaan, is het van belang jezelf af te vragen of je doel echt jóuw doel is, en niet dat van anderen.

STERRENBEELD LEEUW

Overgevoeligheid en gekwetste gevoelens kunnen vandaag een rol spelen. Vriendelijkheid is een vereiste binnen de familie. Koop geen overbodige spullen. Doe aan teambuilding en span je in voor iets waarvan velen kunnen profiteren.

STERRENBEELD MAAGD

Je zult voor jouw standpunt moeten strijden maar het zal de moeite waard zijn. Laat je niet ontmoedigen door de fouten van anderen en pas op voor een collega die een machtsspelletje speelt. Let goed op welke informatie je vrijgeeft.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Verantwoordelijkheden delen binnen een groep zal een goed gevoel opleveren. Luister naar wat anderen in te brengen hebben. Spullen aanschaffen voor je huis of werk zal geen problemen geven als je research hebt gedaan.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Bedenk wat je kunt verbeteren met betrekking tot de zorg die jij dierbaren geeft. Misschien kun je nog iets meer doen. Heb je echter al veel gedaan, dan kan het nu tijd zijn de aandacht weer op jezelf te richten. Stel vragen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De kosmos zorgt voor een positieve trend en veel activiteit. Een gunstig moment om een huis te kopen of kostbare apparatuur. Wel kun je de neiging hebben te overdrijven als het om geld uitgeven gaat, dus let op je tellen.

STERRENBEELD STEENBOK

Verwarring zal het gevolg zijn als je niet je intuïtie volgt. Terwijl jij probeert het anderen naar de zin te maken zal uiteindelijk misschien niemand tevreden zijn. Blijf in elke situatie vriendelijk en richt je op mentale arbeid.

STERRENBEELD WATERMAN

Houd romantische gevoelens in leven en zeg iets liefs tegen je partner voor je het huis verlaat. De kosmos zorgt voor een scherp denkvermogen en communicatieproces. Los problemen op door ze op een innovatieve manier te benaderen.

STERRENBEELD VISSEN

Het accent ligt vandaag op je vermogen om succesvol meerdere taken tegelijkertijd te kunnen doen en jouw gemak met woorden. Je kunt veel tijd kwijtraken aan telefoneren, chatten en kletsen met kinderen, vrienden en buren.

