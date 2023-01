Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Sander Janson: ’In de vijftig en puberaal verliefd zijn, dat lijkt me leuk’

Door MARIËLLE WISSE Kopieer naar clipboard

’Negen van de tien keer heb ik het niet door als iemand met me flirt, dus is de kans voorbij zonder dat ik er erg in heb.’ Ⓒ Mark Uyl

Zagen we hem vroeger vooral in de zon, tegenwoordig staat ‘Mr. Campinglife’ Sander Janson (52) het liefst in de sneeuw. Hij is, zegt hij tegen redacteur Mariëlle, een ‘echte winterjongen’.