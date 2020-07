Sabia Boulahrouz (42) is oma geworden: te jong of juist handig?

Waar menig vrouw op haar 42ste nog in de luiers zit, wordt Sabia Boularouz dus al oma. Zelf heeft de jonge oma drie kinderen. Sabia was 18 jaar oud toen ze met clubeigenaar Milan Bakrac haar dochter Katharina kreeg. Met voormalig voetballer Khalid Boulahrouz kreeg ze zoon Daamin (9) en dochter Amaya (10).

Sabia heeft haar handen dus nog vol aan haar eigen kinderen, maar mag daarnaast ook al op haar kleinkind gaan oppassen. „Ik ben de eerste die hulp zal aanbieden”, vertelt Sabia trots aan de Duitse krant Bild. „Het is een geweldig gevoel om op 42-jarige leeftijd oma te zijn!”

Bekijk ook: Mariska werd op haar 36e oma

Praat mee

Als jonge oma kun je lekker met je kleinkinderen ravotten en fysiek bezig zijn. Hiernaast kan je waarschijnlijk extra lang genieten van je kleinkinderen. Maar heeft het jong oma zijn ook nadelen? Wat is volgens jou een goede leeftijd om oma te worden? Is 42 jaar een beetje te jong of juist perfect? Praat mee op onze Facebook-pagina!