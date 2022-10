’Hoe kan ik me hip en koudebestendig kleden?’

Kim: „Ik snap je maar al te goed. Zelf ben ik ook niet zo van de warme items. Ik houd van luchtige fladderbloesjes en tuniekjes maar in de wintermaanden geeft dat toch echt te weinig warmte. Zodoende ben ik al een paar jaar aan de vesten en capes geslagen, bij voorkeur handgebreid of gehaakt.

Mijn lieve collega Marjolein Hurkmans heeft me een paar jaar geleden een door haar zelf gehaakte cape cadeau gedaan (hoewel… ik keek zo verliefd naar het kleinood dat ze niet anders kon dan het weggeven). Daar ben ik nog steeds dolgelukkig mee, vooral omdat alle kleuren van de regenboog erin zitten verwerkt (het was immers een restjesproject volgens Marjolein) en dus past die cape overal bij. Het geeft me een instant hippie-uitstraling en ik kan dit kledingstuk echt overal bij dragen: over een blazer, over een winterjas maar ook over een mooie blouse of een tuniek of trui. Maar geloof me: ik wikkel me er op koude dagen ook heerlijk in op de bank - zo cosy! En… ik krijg er tot op de dag van vandaag alleen maar complimenten over!

Coltruien

Eigenlijk zou iedereen zo’n multifunctioneel kledingstuk moeten hebben voor de winter. Of het nu een vest is, een trui waarin je min of meer woont of een cape/poncho. Dat is echt een prima investering.

Een dikke trui is dat ook, hoewel voor mij altijd wel vaststaat dat-ie niet te dik moet zijn want ik wil er niet uitzien als een sneeuwpopje. Daarom ben ik meer van de coltruien, heel handig om te dragen onder een blouse of tuniek (en bijna onzichtbaar) en van de mohair truien, die wel lekker fluffy ogen maar geen ’dikmakers’ zijn. Vesten en capes in allerlei prints zijn wel mijn ding. Zo kocht ik afgelopen zomer in de bloedhitte in Italië een vest met de welbekende zigzagprint van Missoni. Iedereen verklaarde me voor gek maar ik verheugde me alvast op de winter die komen ging en dat is dus nu.

Capes/poncho’s

Maar als het dan op een echte winterse verslaving aankomt zijn het wel capes of poncho’s. Ik heb ze in alle soorten en maten, wel 20 stuks ongeveer. Naast het favoriete gehaakte exemplaar heb ik bijvoorbeeld een poncho van Tommy Hilfiger in het blauw/rood die echt nooit meer weg mag. Hier zit je echt als in een dekentje in als je autorijdt. Veel beter dan in een strakke, gewatteerde jas bijvoorbeeld.

En dan nog de zwart/witte met pepitaruitje die overal bij past of de effen zwarte poncho van pure wol die oogt als een luxe jas. Bijna net zo chique als de taupekleurige poncho met gigantische fake fur-decoratie die enorm veel grandeur geeft. Een cape of poncho geeft ook sowieso veel meer ’schwung’, iets dat onze koningin Máxima als geen ander weet. Zij draagt haar capes soms zelfs losjes over de schouder - niet helemaal aan, maar net even als opwarmertje tegen de kou.

Sloffen

En dan komen we op een heikel punt. Want eenmaal thuiswerkend of net thuiskomend, wat trek je dan aan? Sloffen? Ik tegenwoordig wel want sloffen hoeven gelukkig helemaal niet meer suf te zijn. Ik heb al tig paar sloffen en slippers (Fitflops blijven mijn favoriet - ze veren namelijk zo lekker). Voor warme voeten zijn de Deense Glerups een van mijn favorieten, gemaakt van 100% Gotland- en Merino-schapenwol dat tot stevig vilt is gemaakt en een stevige rubberen (buiten)zool heeft. Je stapt er zo met blote voeten in, dus geen wonder dat ik daarop ook voor de laatste ronde voor het slapengaan mijn twee teckelkids uitlaat.

En alsof het nog niet genoeg is heb ik ook alvast een paar ballerina koeienprint-pantoffels aangeschaft van het geweldige label Hot Potatoes, om heerlijk mee te flaneren en te bankhangen. Ook daarmee kan ik in geval naar buiten dus weer een win-win situatie. Het was overigens niet makkelijk kiezen want ook de Potatoes-sloffen met opschrift ’I’m limited editon’ lonkten naar me. De thermostaat kan bij mij dus lager zonder de gevreesde koude voetjes. Hoewel ik ook nog een wat luchtiger exemplaar op de wishlist heb staan, namelijk de Give a Pon-slofjes gemaakt van bruine of witte schapenwol, afkomstig uit een Grieks familie-atelier. De blikvanger van deze exemplaren zijn de ponponnetjes in allerlei vrolijke kleurtjes die de sloffen opsieren. Om hebberig van te worden (en ook nog eens passend bij een van mijn gebreide vesten). Wil je ook warme enkels en iets daarboven? Dan zijn de Kingdom of Wow! For Floris van Bommel-sloffen met gebreide bovenkant en suède zool een aanrader. Niet te warm en gemaakt van biologisch afbreekbare materialen.

Laagjesmode

Warm en stijlvol lijken niet altijd samen te gaan maar er zijn intussen best veel mogelijkheden om daaraan te voldoen. Laat je fantasie de vrije loop en kies wat bij je past! Combineer bijvoorbeeld die oversized dikke hoodie met een leren rokje (ook lekker warm) of een leren broek met daaronder gevoerde cowboyboots of stevige workerboots. Nog steeds koude voeten/benen? Dan is de lieslaars misschien iets voor jou die je ook lekker warm houdt. De truc die ik vroeger als kind toepaste bij het schaatsen: een strakkere pyjamabroek onder je jeans dragen om warm te blijven. Die pyjamabroek kunnen we vervangen door een warme maillot of een strakke wollen legging. En een jeansjack draag je gewoon over je trui voor een extra laagje, want de laagjesmode doet het natuurlijk vooral goed op koudere dagen.

Sokken

Accessoires om warm te blijven zijn shawls (neem ze lekker riant om meerdere keren om te kunnen slaan), handschoenen (leren handschoenen zijn ook warmhoudertjes en ogen heel chique), mutsen en hoeden. Nepbont mutsen (en uiteraard ook jassen) zijn echt iets voo de koukleum! En als je voor 100% wol kiest weet je ook dat je goed zit want wol geeft in de winter warmte en in de zomer koelte. Sokken dragen is natuurlijk ook een pré en dan vervang je de korte sneakersokken door hippe sokken met leuke, opvallende prints of in felle kleuren die weer matchen met de rest van je outfit. Zo maak je de sokken onderdeel van je kledingstijl. Sokken met zoutedrop Argyle print in Schotse stijl zijn ook een trend. Deze zijn ideaal te combineren met een paar rubberen enkellaarzen voor een Engelse landlordstijl.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

