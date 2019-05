Vanmorgen kreeg ik het verdrietige bericht dat Anne Marie van Veen (46) was overleden. Anne Marie heb ik voor VROUW meerdere keren geïnterviewd. De gedreven moeder van vier voerde, terwijl ze longkanker had, strijd tegen de tabaksindustrie. Door haar werd Nederland het eerste land waar ooit een strafklacht tegen de tabaksindustrie is geformuleerd. Ga er maar aanstaan!