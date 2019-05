Vijf gouden kijktips voor het Songfestival

Ⓒ Harold Versteeg

Het is weer zover! Vanavond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival vol hysterische outfits, dramatische lichtshows en gekke muziek. Het nummer ’Arcade’ van onze Duncan Laurence valt wereldwijd goed in de smaak en zal donderdag ten gehore worden gebracht in de tweede halve finale. Dit jaar lijken wij dan ook, als we de polls moeten geloven, daadwerkelijk kans te maken op de winst. Reden te meer om die tv aan te zetten dus!