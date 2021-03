’Een agent die dragqueen is, kunnen ze niet met elkaar rijmen’

„Nee, ik ben geen travestiet. En ook geen transgender. En ik leef ook niet voor de show. Dat snappen veel mensen niet: wil ik écht geen vrouw zijn? En hoor ik niet in clubs te dansen?

Vooroordelen

De vooroordelen zijn enorm, het stereotype overheerst. Alleen maar dansen in een club vind ik oppervlakkig, opmaken vreselijk. Al hoort dat laatste er wel bij. Zonder make-up zou ik geen Ruby maar Jackson op hakken zijn. De transformatie kost twee uur, maar dan is Jackson verdwenen en neemt Ruby het over.

Ik ben nooit uit de kast gekomen; niet als homo en niet als dragqueen. Mijn broers en zussen organiseerden toch ook geen etentje om te vieren dat ze hetero waren? Ik ben daarin niet anders en toch probeer ik echt het verschil te maken.

Bewustwording

Als Ruby kies ik daarom niet voor het nachtleven, maar voor het dagelijks leven waarin ik met projecten jongeren bewust wil maken van gender- en stereotypering. Zo ruimdenkend zijn we namelijk niet.

Een dragqueen in een homobar past in het hokje. Maar daarbuiten? Taboe! Op tv kijken we allemaal naar Drag Race Holland want dat is puur entertainment, maar een dragqueen die het Jeugdjournaal presenteert? Ondenkbaar.

Inclusiviteit

Gendertypering gaat natuurlijk verder dan dat. Ik ben politieagent – daar kijken mensen van op. Ze kunnen mijn werk en mijn passie niet met elkaar rijmen, en dat heeft alles te maken met hoe het beroep werd en wordt neergezet.

Als kleine jongen hoorde ik al dat brandweer en politie beroepen zijn voor stoere mannen. En zo is het nog steeds. Waarom?

Ik wil dat er overal meer inclusiviteit komt. In onze eigen kringen waar we helemaal worden geaccepteerd, maar zeker ook daarbuiten. Daar maak ik me hard voor.”

