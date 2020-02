Daghoroscoop 6 februari

VANDAAG JARIG

Als nuchtere Waterman bent u meer geïnteresseerd in vriendschap dan in romantiek. In feite is liefde voor u vooral vriendschap met een paar pluspunten. Vrienden zult u vooral zoeken en hebben met mensen die bij uw carrière betrokken zijn. U kunt dit jaar invloedrijke relaties aanknopen.

RAM

De ochtend is het beste moment om onderhandelingen af te ronden of een ernstig gesprek te voeren. Dat is vooral belangrijk als u te maken hebt met een machtige organisatie of iemand die niet bereid is te wachten op een antwoord.

STIER

Gevoeligheid voor iets wat onuitgesproken bleef kan tot een schuldgevoel leiden en u ertoe brengen iemand te helpen die in nood verkeert. Misschien zet u zich in om geld bijeen te brengen voor een goede zaak.

TWEELINGEN

Doe zo vroeg mogelijk wat u moet doen, maar neem niet alle taken en verplichtingen op uw schouders. Delegeer. Voor een beter resultaat op het werk moet u anderen wellicht meer zeggenschap geven over hetgeen zij doen.

KREEFT

Schrijvers onder u zouden de droom kunnen realiseren hun naam en tekst in vette letters gedrukt te zien. U bent creatief en geïnspireerd. Een goed moment om aan cursus fotografie of een andere kunstvorm te beginnen.

LEEUW

Zaken doen en andere formele interacties kunnen interessanter zijn dan anders. Een spel dat handigheid vereist, maar ook fysieke inspanning als het gaat om een uitdaging van mens-tot-mens is een goede oefening en maakt u competitiever.

MAAGD

Besteed extra aandacht aan uw financiën, in het bijzonder aan verzekeringen, belastingen en leningen. Zorg ervoor dat uw bureau voor aanstaande dinsdag schoon is, wanneer u minder vat zult hebben op kosmische bewegingen.

WEEGSCHAAL

Werk kan veel bevrediging schenken mits u op het juiste terrein actief bent. De kosmos stelt u vandaag in staat zelf uit te maken wat het belangrijkste is om te doen. Studenten beginnen meer te begrijpen van hun materie.

SCHORPIOEN

Laat u niet verleiden tot een grote financiële uitgave, want u kunt onrealistisch of te idealistisch zijn. Stel zaken die concentratie vereisen uit. Een goed moment voor creatieve activiteiten; u zult tevreden zijn over uw prestaties.

BOOGSCHUTTER

De noodzaak om zaken te doen kan u dwingen de wijde wereld in te trekken. Zeg liever wat u op het hart hebt dan zomaar iets te zeggen omdat het van u wordt verwacht. Geef correspondentie uw onverdeelde aandacht.

STEENBOK

Maak notities van de taken of data die u moet onthouden want de kans bestaat dat uw geheugen u in de steek laat. Gebruik een navigatiesysteem als u een verre rit maakt want u kunt op onbekend terrein terechtkomen.

WATERMAN

De vooruitzichten zijn uitstekend voor degenen die artistiek bezig zijn. Kunstenaars moeten misschien wat zakelijker worden. Een geschikte dag om uw producten te tonen, zeker als er mensen zijn die in uw werk willen investeren.

VISSEN

U vraagt om moeilijkheden als u iets van waarde uitleent aan een vriend(in). Zorg dat de kas tot op de cent klopt als u voor een vereniging of organisatie de financiën beheert. Zet meer wilskracht in als u gewicht wilt verliezen.