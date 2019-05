’Sta op tegen kanker? Sta op tegen de farmacie!’

Ⓒ Eigen beeld

Nederland stond gisteravond op tegen kanker. Tijdens een live tv-show op NPO 1 werd vanuit Den Bosch het startsein gegeven. Mensen stonden letterlijk op vóór een dierbare en tégen kanker. Samen vormden zij een menselijk lint door het centrum van de stad. VROUW-eindredacteur Mariët Oosterwijk zapte er met gemengde gevoelen langs. Zij vond jaren terug al een medicijn tegen eierstokkanker, waarmee nog altijd niets wordt gedaan. „Geld ophalen prima, maar laten we de macht van de farmacie ook eens doorbreken.” Ze schreef er een opinie over die we vanwege de actualiteit hieronder herplaatsen.