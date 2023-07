Dochter Barbara Barend: ’Mama, ze geven gewoon niet om meiden’

Deze week begint het wereldkampioenschap voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland, het grootste sportevenement van deze zomer. Tegelijk start ook de eerste publiekscampagne van ‘Ik Ben V’, een beweging die strijdt voor gelijke kansen van vrouwen in voetbal.

Mooi is dat de selectie van Andries Jonker qua verdiensten en faciliteiten inmiddels gelijk wordt behandeld als de geselecteerden van Ronald Koeman en dat de KNVB op het hoogste niveau heel serieus inzet op vrouwen- en meidenvoetbal en ook op amateurniveau. Maar op gemiddeld amateurniveau zijn vrouwen en meiden in de uitvoer nog te vaak afhankelijk van grillen van de club en niet van beleid.

Medisch onverantwoord

Toen ik 43 jaar geleden in 1980 op voetbal wilde, mochten meiden pas vanaf hun achtste jaar voetballen, jongens al met zes jaar. ‘Medisch onverantwoord’ luidde het verweer van de KNVB. Via doktoren van de Duitse voetbalbond DFB toonden we aan dat dit onzin was en zijn de reglementen gewijzigd. Ik had vervolgens een geweldige tijd als enige meisje bij de jongetjes. We wonnen alles wat er te winnen viel in Amsterdam, elk jaar gingen jongens uit mijn team naar Ajax, Volendam of AZ. Ik droomde ervan dat ik de eerste jonge meid zou zijn die naar Ajax mocht. Op mijn elfde snapte ik dat de droom nooit bewaarheid zou worden.

Die tijd is voorbij. We hebben profspeelsters als Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Lieke Martens en Jackie Groenen met mooie contracten bij grote clubs. Hoewel ik niet meer actief voetbal ben ik me altijd blijven inzetten voor gelijke kansen voor meiden en vrouwen. Onder leiding van Vera Pauw ging in 2007 de vrouwen eredivisie van start, in 2009 bereikte Nederland onder diezelfde Pauw de halve finale van het EK. De grote doorbraak kwam in 2017 toen we onder leiding van Sarina Wiegman in eigen land Europees kampioen werden. Het grote publiek had mede via de live-tv uitzendingen het vrouwenvoetbal ontdekt. Lieke Martens, Shanice van de Sanden en Jackie Groenen werden rolmodellen als Memphis, Frenkie de Jong en Justin Bijlow.

Actie ondernemen

Alles leek goed te gaan, dacht ik. Mijn dochter ging voetballen toen ze negen was bij het eerste elftal van de meiden onder 11, mijn zoon speelde in het tiende elftal van de jongens onder 11. Bij mijn zoon was er elke wedstrijd een scheidsrechter, bij de meiden werden de ouders zelf geacht de scheidsrechter te leveren. Meerdere malen was er voor mijn dochter geen trainer. ‘Mama, ze geven gewoon niet om meiden,’ zei ze een keer.

Toen bedacht ik dat we actie moesten ondernemen om gelijke kansen in voetbal te versnellen. Zo ontstond de beweging ‘Ik ben V’ de V van versnellen, voetbal, vrouwen maar ook de V van verbinden. Onze partner Women Inc. deed twee onderzoeken die de ongelijkheid aantonen in zowel representatie in de media als de verdeling van de sponsorgelden.

ESPN heeft met het elke zondag uitzenden van vrouwenvoetbal een nieuwe groep kijkers aangeboord, ongeveer een derde van de vrouwenvoetballiefhebbers is een actieve nieuwe fan van voetbal. Bij de meer dan 30.000 fans op de tribune bij Ajax-Feyenoord, waren zestig procent van de bezoekers nieuwe Ajax fans. Bij veel clubs zie ik de welwillendheid. Ter ondersteuning om de bewustwording te vergroten, hebben we deze week onze publiekscampagne met ambassadeurs als Vivianne Miedema gelanceerd. Wil je meer weten, of meehelpen? Kijk dan op onze website. www.ikbenv.com

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.