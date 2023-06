Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Op zoek naar de liefde is net als solliciteren’

Door Jeffrey Wijnberg

’Komt de sollicitant glansrijk door de eerste ronde, dan is een sollicitatiecommissie van eigen vrienden voor kritisch overleg geen overbodige luxe.’

Iemand die op zoek is naar een baan, is een sollicitant. Iemand die op zoek is naar liefde, is dat eigenlijk ook. Een afspraak via één van de vele datingapps is in wezen een sollicitatiegesprek, al was het alleen maar omdat de eerste indruk net zo belangrijk is.