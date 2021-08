Formule 1 mag doorgaan, moet dat ook gelden voor festivals?

Onlangs werd aangekondigd dat meerdaagse evenementen niet zijn toegestaan tot ten minste 19 september. Hieronder vallen evenementen met een overnachting, waarbij dezelfde groep mensen langer dan 24 uur bij elkaar blijft. Eendaagse evenementen waarbij geen vaste zitplek is, zoals festivals, mogen maximaal 750 bezoekers ontvangen. Dat betekent dat festivals zoals North Sea Jazz en Central Park Festival niet door kunnen gaan dit jaar. Maar ook amateursportwedstrijden, zoals hardloopevenementen, mogen niet doorgaan, omdat het publiek hierbij geen vaste zitplaats heeft.

Er heerst veel onbegrip over de regels binnen de evenementenbranche. Voetbalstadions mogen namelijk wel de deuren openen voor publiek zonder een maximumcapaciteit, zolang er maar anderhalf meter afstand wordt gehouden. Ook de Formule 1 gaat gewoon door, omdat dit evenement vaste zitplekken heeft voor bezoekers. Dat is namelijk een van de voorwaarden voor evenementen met een toegangsbewijs: als er een vaste zitplek is mag er tweederde van de maximale capaciteit in gebruik worden genomen, zonder anderhalf meter afstand in acht te houden. Bezoekers moeten wel een geldig coronatoegangsbewijs laten zien.

Meten met twee maten

Het feit dat er bij de Formule 1 wel een camping aanwezig is, zorgt voor veel ongeloof in de entertainmentsector. De Formule 1 is volgens de organisatoren geen festival, maar een sportevenement, waardoor er andere regels zouden gelden. Mensen vragen zich echter af waarom de Formule 1, een meerdaags evenement, wél campingplekken mag organiseren, maar festivals dit niet mogen.

Ook op Twitter uiten veel mensen hun verontwaardiging. Onderstaande Twitteraars zijn allemaal verbaasd dat de Formule 1 wel door mag gaan, maar andere evenementen en festivals weer niet.

Deze Twitteraar is blij dat de evenementenbranche gaat demonstreren.

Praat mee

