Daghoroscoop 27 september - Loop die kans niet mis, Ram!

Met Uranus in de nabijheid van jouw teken zul je meer dan voorheen geïnteresseerd zijn in seksuele experimenten. Dat is in principe oké, zolang je er niet de dupe van wordt. Je partner kan ook openstaan voor experimenten, maar die zullen meer op het financiële vlak liggen.

RAM

De kosmos scheept je op met een variëteit aan positieve en negatieve invloeden. Sta open voor compromissen. Als jij je terugtrekt, kun je een grote of tweede kans mislopen, maar ga vooral niet te impulsief te werk.

STIER

De kosmos laat vandaag zijn licht schijnen op alle soorten relaties. Je kunt rekenen op actie. Een machtsstrijd kan het gevolg zijn als jij je niet weet te schikken naar de wensen van anderen. Eerlijk zijn is van meet af aan het beste.

TWEELINGEN

Ga georganiseerd aan de slag, zowel thuis als op het werk, en blijf daarbij geduldig en tolerant. De kosmos zorgt voor leuke en uitdagende trends nu er verandering in de lucht zit. Gebruik je huidige energie constructief.

KREEFT

Wat je ook gaat doen, het zal plezierig zijn. Je staat aan het begin van een nieuwe cyclus, waarin je je bewust zult zijn van je behoefte om gelijk te krijgen en van het genoegen dat je ontleent aan jouw invloed op de wereld om je heen.

LEEUW

Jouw emotionele antenne kan nieuwe signalen oppikken. Afwisseling maakt het leven spannend en dat geldt zeker voor jou. Het valt aan te bevelen om zaken en taken die aandacht en focus vereisen, uit te stellen nu je rusteloos kunt zijn.

MAAGD

Een goed moment om aan een nieuw project te beginnen. Studenten kunnen met hernieuwde interesse hun studie oppakken, of een nieuwe docent geeft een oud onderwerp een geheel nieuwe betekenis die je meteen zult omarmen.

WEEGSCHAAL

Het tempo neemt toe. Houd rekening met het onverwachte. Er kunnen problemen optreden met je computer of de communicatie met anderen verloopt niet vlekkeloos; wees beknopt en duidelijk. Nonchalance krijgt repercussies.

SCHORPIOEN

De sfeer zal vriendelijk en behulpzaam zijn, al krijg je met een uitdaging of hindernis te maken. Kleed je goed, dan zullen mensen zich tot je aangetrokken voelen. Of koop een nieuwe outfit die jouw sterke punten accentueert.

BOOGSCHUTTER

Het is mooi als je enthousiast bent, maar doe toch maar wat kalmer aan. Als je een belangrijk besluit moet nemen, kun je profiteren van je intuïtie en gevoel voor timing. Maak een project af dat creativiteit vereist.

STEENBOK

Richt je op andere mensen, zowel op sociaal als op professioneel terrein. Zet innerlijke onrust om in nuttige contacten en zet oude zaken weer op de rails. De kosmos kan je inspireren tot het lanceren van een verbluffend project.

WATERMAN

Je kunt je onzeker, geagiteerd of bedrukt voelen als het levenstempo toeneemt. Verander niet voortdurend van gedachten. Stel een belangrijk besluit, dat in de toekomst moeilijk terug te draaien zal zijn, nog even uit.

VISSEN

Als je bereid bent eerlijk te kijken naar datgene wat je gelooft, en besluit je daaraan te houden, dan is volstrekte duidelijkheid mogelijk. Raadpleeg jouw innerlijk en neem er de tijd voor die je nodig hebt, voor je de realiteit weer opzoekt.

