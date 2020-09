Daghoroscoop 2 september

VANDAAG JARIG

Op liefdesgebied bent u een idealist, altijd op zoek naar de perfecte partner. Die hang naar perfectie is dit jaar nog sterker dan andere jaren, in dat opzicht kan geen mens aan u tippen. Besef dat zulks tot teleurstelling of desillusie kan leiden, zelfs in de beste relatie. Tracht wat minder kritisch te zijn.

RAM

Laat onschuldigen niet lijden onder uw slechte humeur en bijt niet van u af tegen de verkeerde mensen. Maak vandaag geen belangrijke afspraken, zeker niet als u net terug bent van een verre reis. Tracht uw gedrag en reacties te analyseren.

STIER

Geliefden kunnen vandaag ernstig van mening verschillen; ga ervan uit dat elk van u het beste met de ander voor heeft. Maak plannen voor een tweede huwelijksreis als uw liefdeleven wat is ingedommeld. Probeer minder star te zijn.

TWEELINGEN

Uw werk wordt onder de huidige stand der sterren positief beïnvloed. Vertel het zoveel mogelijk mensen als u een andere baan zoekt; ook netwerken kan productief zijn. Uw financiële situatie verdraagt nu geen uitspattingen.

KREEFT

Het verkeer kan voor vertraging zorgen. Luister naar de radio en neem genoeg te lezen mee als u per openbaar vervoer reist. Schuif het schrijven van een moeilijke brief niet te lang voor u uit. Bijt van u af als men te veel van u eist.

LEEUW

Druk uw snor als men om u heen te veeleisend of te kritisch is. Ga wat vroeger naar huis als u hebt gekibbeld met uw geliefde en neem een bloemetje mee of ga spontaan samen uit. Draai tijdens gesprekken niet steeds dezelfde nummers af.

MAAGD

Accepteer een uitnodiging om deel te nemen aan een interessante discussie; u kunt boeiende mensen ontmoeten. Een bekoelde relatie kan weer aan warmte winnen. Zeg beiden wat u vervelend vond en reik elkaar de hand.

WEEGSCHAAL

Begin niet met een nieuw project als het vorige nog niet klaar is. Er zit een financiële meevaller in de lucht; belastingteruggave? Een prijs? Sta open voor technologische ontwikkelingen en een andere methode om uw werk te doen.

SCHORPIOEN

Waar u ook mee begint, het zal goed beginnen. Een geschikte dag om nieuwe mensen te leren kennen en hen recht in de ogen te zien. Laat u niet verleiden tot grote uitgaven. Drink bier als champagne boven uw budget gaat.

BOOGSCHUTTER

De beste manier om snel een professionele doelstelling te halen is om u een tijdje terug te trekken uit uw sociale leven. Val uzelf niet te hard als u in de liefde een verkeerde beoordeling maakte. Gebruik uw charme.

STEENBOK

Blijf vandaag aan de voorzichtige kant, vooral waar het uw werk betreft. Dit is geen dag om risico’s te nemen. Het is essentieel dat u gedetailleerd en precies werkt, ook al hebt u daar misschien helemaal geen zin in.

WATERMAN

Bevestig uw reputatie een goed leidinggever te zijn door te bemiddelen tussen collega’s. Zorg ervoor dat meerderen onder de indruk zijn van werk. Misschien moet u vanavond kiezen: uw vrienden of een nieuwe geliefde.

VISSEN

U kunt op velerlei gebied met een schone lei beginnen; sta open voor elk idee. Leen wat u kunt missen als een goede vriend op zwart zaad zit; u zult het met rente terugkrijgen. Iemand die u hebt verwaarloosd zou graag iets van u horen.