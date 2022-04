Willekes zoon heeft een spierziekte - ’Ik dacht: die artsen zijn gek’

„Bij de geboorte van Juda leek er nog niks aan de hand. Maar toen hij zeven maanden was merkte ik dat hij zijn beentjes minder bewoog dan zijn broers deden op die leeftijd. Mijn onderbuikgevoel zei dat er iets niet klopte. Door het consultatiebureau werden we doorverwezen naar de fysio. De fysio verwees ons door naar het ziekenhuis. Daar werd de spierziekte SMA type 1 bij Juda geconstateerd. Er werd ons verteld dat zijn levensverwachting kort zou zijn. Ik dacht: ’kort… wat is kort? 20 jaar misschien?’ Hij zou maar twee jaar oud worden. De grond zakte onder mijn voeten vandaan. Ik kon het niet bevatten. Juda lag vrolijk in zijn kinderwagen. Ik dacht: ’die artsen zijn gek’. Het voelde als een nachtmerrie, maar inmiddels is het al twaalf jaar onze realiteit.

Opgenomen

De eerste anderhalf jaar ging Juda een stuk minder snel achteruit dan dat de artsen hadden verwacht. Toen kreeg hij zijn eerste zware longontsteking. Ademen kostte Juda steeds meer kracht. Inmiddels heeft hij rond de veertig IC-opnames gehad. De oorzaak is elke keer vrijwel hetzelfde: een zware longontsteking of slijm in zijn longen dat hij niet zelf kan ophoesten.

Er is ons altijd verteld: als Juda aan de beademing komt, dan komt hij daar niet meer vanaf. Die IC-opnames waren voor ons vreselijke momenten. Wij hebben zo vaak gehoord: hij gaat het niet redden. Na een aantal keer wil je dat niet meer horen. Wij geloven in wonderen. Ondertussen is Juda 12 en is hij de afgelopen jaren niet achteruitgegaan. Hij kan krachtiger praten en zelf kuchen.

Imre, onze oudste zoon, heeft de ziekenhuisbezoeken heel bewust meegemaakt. We hebben er altijd voor gezorgd dat zijn leven gewoon door kon gaan. Ook tijdens de ziekenhuisopnames ging zijn leven door en brachten we hem bijvoorbeeld naar logeerpartijtjes. Voor ons gezin is Juda’s situatie dus heel ’normaal’ geworden. Onze zoons zijn ook gewend dat er vaak voor ons bekende verpleegkundigen in huis rondlopen.

School

Juda gaat naar een gewone basisschool. Wel is er altijd een verzorger bij hem. Als er een verpleegkundige ingeroosterd staat in de avond, dan kan ik samen met mijn man bijvoorbeeld een rondje lopen. Tijdens een goede nacht roept Juda ons ongeveer drie keer. Dan gaat het alarm van zijn hartslagmeter en moet hij geholpen worden met hoesten of hij roept om hem op een andere zij te draaien. Maarten gaat er dan altijd uit, zodat ik kan doorslapen. Maarten kan daarna gelijk weer in slaap vallen, maar als ik eenmaal wakker ben dan lig ik vervolgens uren te draaien, vandaar deze verdeling.

Vanwege Juda’s medische conditie gaat er natuurlijk veel zorg naar hem toe, toch proberen we onze aandacht evenredig over de jongens te verdelen. Ze zijn heel verschillend en dat is juist hetgeen wat ik zo leuk aan ze vindt. Met de oudste gaan we bijvoorbeeld wel eens een biertje drinken. Boaz, onze middelste zoon, maken we weer blij met een dagje pretpark of iets actiefs.

Toen het steeds beter ging met Juda ben ik in 2018 begonnen met de opleiding vakfotografie. In 2019 startte ik mijn eigen bedrijf als trouwfotograaf. Nu is het trouwseizoen van start gegaan en ben ik erg druk. Ik werk in het hoogseizoen gemiddeld 45-50 uur per week. Mijn man is leraar in het speciaal onderwijs. Ook hij werkt vrijwel fulltime. Juda is overdag gewoon op school met zijn verzorger. Deze blijft buiten schooltijd bij hem, totdat wij weer thuis zijn van werk.

Huishouden

Het huishouden verdelen Maarten en ik onder elkaar. Maarten kookt elke dag. Als ik een keer in de keuken sta en de kinderen zien dat zeggen ze: ’huh mama, sta jij te koken?’ Ik maak wel veel schoon. Het opruimen doet Maarten, ook al stuur ik hem daarin wel vaak aan. Ik stoor me sneller aan rommel. Als we hier twee dagen niet opruimen, is het huis een grote bende. Als er geklust moet worden, pak ik dat op. Maarten helpt me wel altijd, maar ik heb het inzicht.

Financiën

Wij hebben een gezamenlijke rekening waar alles op binnenkomt. Voor mijn bedrijf heb ik wel een aparte zakelijke rekening. Daarnaast krijgt Juda persoonsgebonden budget voor de zorg die hij nodig heeft.

Ondanks Juda’s conditie vinden Maarten en ik het nog steeds belangrijk om samen weekendjes weg te gaan. Dit heeft de nodige planning nodig, omdat er wel 24 uur per dag zorg moet zijn voor Juda. Er worden dan verzorgers en verpleegkundigen ingepland die dag- en nachtdiensten draaien. Het heeft dus heel wat voeten in aarde, maar we blijven het belangrijk vinden om samen tijd te spenderen, omdat ons huishouden zo hectisch is.

Toekomst

We hebben geleerd om met de dag te leven en te genieten van de dingen die goed gaan. Mijn wens is dat al onze kinderen gezond en gelukkig kunnen uitvliegen, maar hoe dat voor Juda er uit zal gaan zien weten we nog niet.”

