’Iets zelf repareren geeft echt veel voldoening!’

Mijn moeder stopte nog sokken, maakte een fijnmazig netwerk over het gat in mijn kapotgevallen maillot en naaide een applicatie met hartje of peace-teken op de versleten ellebogen van mijn jeansjack. Ik bewaar haar grote blikken versteldoos, vol met stopgarens in allerlei kleuren van de regenboog, als een relikwie uit vervlogen tijden.

Bedankt, mam!

Zo heel af en toe komt er nog een kind thuis met een gat in een jaszak of voering en een vragende blik. Dan kruip ik weer even terug in de rol van handige moeder. Aan de binnenkant van een jas durf ik mij nog wel te wagen, want mijn herstelkunsten verdienen absoluut geen schoonheidsprijs. Hoeveel makkelijker is het om even snel online een nieuw exemplaar te bestellen? Veel makkelijker, maar ook duurder en al helemaal niet duurzamer. En eigenlijk is het ook wel kicken als het lukt om een kledingstuk weer enigszins toonbaar te maken. En dat je kind je dan aankijkt en zegt: ’Wat goed! Dank je, mam!’

Opknapkick

Toen ik net ging samenwonen, toverde ik nog een oude bank met gevlekte kussens, dankzij een zwartpaarse stof om tot een echte eyecatcher. En dat afgedankte muisgrijze metalen ladenkastje van kantoor, werd met matzwarte verf en turquoise laatjes nog een heel geinig meubelstuk. De voldoening die dat gaf! Jammer, eigenlijk dat ik dat nu nooit meer doe. En heel veel anderen dus ook niet, getuige cijfers van Milieucentraal over wat we jaarlijks allemaal naar het Milieuplein brengen of bij het grof vuil zetten.

Hulp in de buurt

Ik vind de nieuwe campagne van SIRE - gun defecte spullen een tweede leven en probeer samen de afvalberg te verkleinen - dan ook heel sympathiek. We kunnen best met z’n allen daar wat meer ons best voor doen. Iets zelf repareren of opknappen geeft echt veel voldoening. En anders is er vaak wel een handige buurman/vrouw of repairshop in de buurt te vinden. Repareer je ook meteen je sociale contacten. Win-win!

