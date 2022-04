’Waarom moet ik mijn benen bedekken? Dat bepaal ik zelf wel!’

Myrthe vond het nodig om onder zo’n beetje iedere reactie die ze tegenkwam te vermelden dat ‘het er niet uitzag’. Reageerde iemand wél positief, dan voelde ze zich genoodzaakt om daar ‘Serieus?!’ onder te plempen. Je weet wel, om de eerdere vier reacties nog wat kracht bij te zetten. Ik denk dat het haar om de kleding ging en niet per se om mijn lichaam, maar dan nog: is het echt nodig om zó vaak te verkondigen dat je iets stom vindt?

Verstand

Volgens Harriët, Jedidja en Anne had ik het rechter rokje beter achterwege kunnen laten. Harriët vindt een ‘kort rokje met zulke benen niet mooi.’ Jedidja is het daarmee eens: een langere rok zou voor iedereen beter zijn. Anne gaat nog iets verder: ‘Blubberbenen en dan zo’n rokje… waar zit je verstand?’ Fijn dat ze zich druk maakt om m’n geestelijke gesteldheid, maar m’n verstand zit precies waar het hoort te zitten.

Door me aan te raden mijn ‘sterke troeven’ te benadrukken en mijn ‘mindere’ te bedekken, pakt Annemarie het iets subtieler aan. Maar juist deze opmerking raakt me. Blijkbaar is al voor mij bepaald wat mijn plus- en minpunten zijn en maakt wat ik daarvan vind geen hol uit. Mijn benen brengen me waar ik moet gaan, doen prima hun werk tijdens de zwemtrainingen en ja - je gelooft het misschien niet - ik vind ze mooi. Dus waarom zou ik ze moeten bedekken? Omdat ze in iemand anders’ ogen een ‘mindere troef zijn’. Dacht het ff niet.

Leuk koppie

Tot slot vindt Paula dat ik een leuk koppie heb, maar zegt ze ook dat de kleding die de stylisten voor me hebben uitgekozen totaal niet afkleedt. Zonder twijfel een lief bedoelde opmerking. Het probleem zit ‘m wat mij betreft in het laatste gedeelte. Moet kleding voor dikke vrouwen per se afkleden dan? Er is niets mis met mijn lichaam, dus ik hoef het ook niet met kleding te corrigeren. Sterker nog: ik had de stylisten gevraagd daar niet te sterk aan te hangen. Ik wilde leuke kleding aan, of het me slanker zou doen lijken, kon me geen moer schelen. Prima als een ander dat wel doet overigens - zoveel mensen, zoveel wensen.

Op een paar opmerkingen heb ik afgelopen weekend gereageerd met de vraag waarom het allemaal zo hard moest. Daarop hoorde ik meerdere keren dat je op internet nu eenmaal je mening mag geven en dat ik het er maar mee moest doen. Touché. Nou, hierbij dan ook mijn mening. Ik hoop dat vrouwen die andere vrouwen online afkraken geen mensen in hun omgeving hebben die moeite hebben met hun zelfbeeld. Je reacties zijn namelijk openbaar en ook je (klein)kinderen, neefjes, nichtjes, broers, zussen, collega’s en weet ik veel wie nog meer kunnen meelezen. Dat je alles mág zeggen, betekent niet dat je het ook daadwerkelijk moet doen. Denk eens na voor je iets post. Zonder het door te hebben, praat jij iemand wellicht nog dieper de put in. Wil je dat echt op je geweten hebben?