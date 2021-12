Daghoroscoop 7 december - Liefde kan een deukje oplopen, Stier

VANDAAG JARIG

Je kunt komend jaar meermalen met het verleden worden geconfronteerd en daarvan kan een helende werking uitgaan. Oude sentimenten kunnen herleven door bepaalde geuren, gebaren of gebeurtenissen. Een traumatische ervaring van lang geleden kan dan een glimlach teweeg brengen.

RAM

Relaties kunnen je in de kou laten staan en nog op het laatste moment ook. Ouders krijgen met lastige kinderen te maken of verkeerde vriendjes. Laat je intuïtie je ingeven wat je moet doen. Aanvaard verandering; de toekomst brengt geluk.

STIER

Treed streng op tegen kinderen die zich misdragen. Liefde kan een deukje oplopen als je iets ontdekt wat je moeilijk kunt accepteren. Als je bovendien moet bijspringen voor luie collega’s, is het hoog tijd voor een glas met een goede vriend(in).

TWEELLINGEN

Buren kunnen zich vijandig opstellen, of een verzoek stuit op een principiële afwijzing. Het zal moeite kosten om je te concentreren. Probeer wel te voldoen aan verplichtingen. Ontspan vanavond en vergeet deze dag.

KREEFT

Gezamenlijke financiën zijn vaak lastig te beheren. Opereer vandaag transparant, zodat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. Privé kun je voor een aardig appeltje voor de dorst zorgen als je oplettend te werk gaat. Raadpleeg deskundigen.

LEEUW

Richt je op eigen plannen, wensen en belangen; laat je leiden door je nieuwsgierigheid. Dat hoeft niet per se met je werk te maken te hebben. Vergaar zoveel mogelijk kennis en laat je niet ontmoedigen door een sceptische partner.

MAAGD

Laat je niet afleiden; zoek een werkplek waar je alleen kunt zijn. Misschien voel je je niet helemaal oké, of ben je gestrest door extra werkdruk. Verzet je tegen humeurigheid en houd niet te koppig vast aan eigen ideeën.

WEEGSCHAAL

Probeer te voorkomen dat sleur je romantische relatie ondermijnt; verras de ander weer eens. Trek niet ten strijde als iemand er ongewone ideeën op na houdt. De beste manier om spanning te breken is plezier maken.

SCHORPIOEN

Het zal frustreren als je het gevoel hebt dat je niet vrij bent in je doen en laten. Pak je biezen als je samenwoont met mensen die je niet liggen. Probeer er eens achter te komen waarom mensen negatief op je reageren.

BOOGSCHUTTER

Reizen kan problemen geven door slecht weer. Kijk op teletekst en zorg ervoor dat je bereikbaar blijft. Let op de weg goed op. Een toevallige ontmoeting kan een leuk gesprek op gang brengen. Smijt niet met geld.

STEENBOK

Financiën kunnen je beangstigen; je kunt iets hebben gedaan of gekocht zonder aan de gevolgen te denken. Probeer kalm te blijven en jezelf in de hand te houden; een uitbarsting dient tot niets. Voorkom voortaan dit soort situaties.

WATERMAN

Er kan ruzie ontstaan met een partner of geliefde als je van mening verschilt over de vraag hoe je een bepaalde situatie moet aanpakken. Zorg dat je ego je niet in de weg zit en blijf in gesprek. Sta open voor andere ideeën.

VISSEN

Sla acht op een opkomende verkoudheid of keelpijn; pak je goed in en tracht griep te voorkomen. Bouw je immuunsysteem op met een gezonde leefwijze, extra vitamines en forceer jezelf niet als je moe bent. Ga vroeg naar huis.

