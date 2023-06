Kleindochters over oma Regina: ’Ze is nooit boos op ons’

Bo (8): „Oma Boeddha is de leukste oma, omdat ze heel grappig is. Wij noemen haar zo, omdat zij veel boeddha’s in haar huis heeft. Samen met haar doen wij veel gezellige dingen, zoals knutselen. We hebben een keer voor Halloween een gezicht in een pompoen gemaakt. Ook planten wij vaak plantjes bij oma in de tuin. Dat vind ik heel leuk om te doen.”

Lola (6): „Wandelen vind ik het leukste om samen met oma te doen. Vooral als we met Mila gaan wandelen, dat is oma’s hond. Mijn favoriete plekje bij oma thuis is in Mila’s mand. Die is zo groot dat ik er ook in pas. Dan ga ik met Mila knuffelen. Al weet ik niet of zij dat leuk vindt, want ik kan haar niet verstaan.”

Oma Regina: „Qua uiterlijk lijken we niet veel op elkaar. Maar de creatieve kant, die hebben ze van mij. Ze kennen mij ook heel goed. Wat zegt oma altijd? Voorwaarts…”

Bo & Lola: „Mars!”

Lola: „Ik vind oma heel lief, omdat ze ons altijd helpt. Bij oma thuis zijn er geen regels, behalve dat wij niet op de bank mogen springen. Oma is ook nooit boos op ons.”

Oma Regina: „Ze doen ook vrijwel nooit stoute dingen, dus regels zijn niet nodig. Wanneer ik aan het koken ben, helpt Lola mij altijd. Zij zit dan op het aanrecht en snijdt bijvoorbeeld de komkommers.”

Lola: „Oma’s nieuwe outfits zijn heel leuk. Ze passen bij haar. Behalve de jurk, oma draagt bijna nooit jurken.”

Oma Regina: „Ik vind hun looks enig. Alles staat heel mooi bij elkaar.”

Bo: „Alle kleding past goed bij elkaar. En het is blauw, mijn lievelingskleur!”

