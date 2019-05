’Lager dan laag om een vrouw op deze manier af te kraken’

Wat was het een waanzinnige avond. Er is bij ons thuis zo hard gegild, dat de complete regio het gehoord moet hebben. Ja, wij zijn fan, en niet zo zuinig ook. We zagen tegelijkertijd met onze ontlading, Emma Wortelboer een halve zenuwinzinking krijgen en we begrepen dat volledig. We moesten heel hard lachen om haar reactie en prezen de hysterische passie. Zó blij hoor je te zijn. Maar ja… Nederland hè? Daar moet je ’normaal’ doen.

Wijvendingetje

Hier mag je alleen van pure blijdschap je stembanden kapot schreeuwen, een bushokje uit de grond trekken of een brandende fakkel in je hol steken en naakt over het Leidseplein rennen als een voetbalclub een titel heeft gewonnen.

Wanneer het om een ’wijvendingetje’ zoals het Eurovisiesongfestival gaat, gelden er kennelijk andere regels. Dan wordt er gehoond, moeten we niet zo ’hysterisch’ doen. Dan is er blijkbaar een vrijbrief om extreem vals en seksistisch te worden.

Pieleman

en greep uit de reacties. Johan Derksen noemde Emma een hysterische bakvis en een irritant wijf. René van der Gijp haakte daar - uiteraard op in: „Als ze al zo uit haar dak gaat als ze 12 punten mag uitdelen, kun je je wel voorstellen wat er gebeurt als iemand zijn pieleman uit zijn broek haalt.”

Waarop Johan Derksen moest toevoegen dat ze waarschijnlijk door de geluidsbarrière breekt als ze klaarkomt. Het publiek gierde het uit. En Jan Dijkgraaf noemde haar in zijn ’Briefje van Jan’ bij Radio Veronica ’De trillende aandachtshoer van Tel Aviv’.

Badpak

Ze zou van alles in haar mond stoppen, inclusief de piemel van een mislukte filmregisseur en een topfotograaf zonder rolletjes in zijn camera, verkondigde hij. „Als ze mazzel heeft, en een vaardige tong, dan pijpt ze zich naar binnen bij een omroep.” Zijn letterlijke woorden, echt. De mannelijke presentatoren lachten.

Nee, dan Patty Brard. Zagen we haar niet ooit op televisie een klysma krijgen? En volledig hysterisch in badpak van een duikplank afspringen? Nou, diezelfde Patty suggereert dus, nadat het voorzetje door presentatrice Celine Huijsmans is gegeven dat er ’iets’ in Emma’s glas zat, dat ze wat had gebruikt. „Wie is je dealer?”, riep ze, in Showniews. Nederland werd vertegenwoordigd door ’een idioot’. Een idioot? Says who. Patty?

Treurig

Je kop boven het maaiveld uitsteken, anders zijn, je emotie in alle hevigheid tonen... Het wordt niet gewaardeerd. En al helemaal niet door mannen en 50-plussers, zo is mijn constatering uit een rondje Twitter en tv. En misschien dus vooral niet, omdat je een vrouw bent. Ik zie een bekrompen generatie en een treurige groep mannen. Je mag er best iets van vinden, uiteraard. Maar moet je een 22-jarige vrouw werkelijk op deze manier afkraken? Het is lager dan laag.

Emma, je was geweldig. Een ruwe diamant die misschien nog wat moet worden bijgeslepen. Maar wat mij betreft krijg jij een groter podium. Laat die oudjes en zuurpruimen maar plaatsmaken.