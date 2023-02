’Máxima en Amalia trekken bekijks met hippie look’

Al met al was het een fijne modeshow op de Antillen met dagelijks meerdere omkleedmomenten en dus veel modenieuws. Vandaag spande de kroon, een prachtige pay-off na een drukke week. Net zoals bij een modeshow komen ook hier aan het einde de topoutfits tevoorschijn.

Statement

Máxima maakt met haar langvallende, helblauwe folklorejurk met borduurselprint van het Oekraïense merk Foberini wel echt een statement. Ze lijkt hiermee stilletjes de Oekraïense bevolking een steuntje in de rug te willen geven. Amalia heeft zich aangepast aan haar moeder en is ook voor de flamboyante hippie/bohemian-stijl gevallen met haar blouse van het Nederlandse populaire merk Fabienne Chapot. Goed dat zij een merk van eigen bodem steunt, dat zouden de koningin en haar dochters wel vaker mogen doen!

„Opvallend detail: moeder en dochter hadden beiden besloten flink uit te pakken met lange, opvallende oorbellen.” Ⓒ ANP

Tijdens het bezoek aan Sint Eustatius was de kleurencombinatie ook al heel prettig om te zien: Máxima in het vrolijk geel (al eerder gedragen jurk van Zimmerman) en Amalia in een heldere baby blue kleurige blouse die haar heel goed staat. Opvallend detail: moeder en dochter hadden beiden besloten flink uit te pakken met lange, opvallende oorbellen. Schelpenoorbellen opeen gestapeld met raffia voor Máxima en geweldige bijenoorbellen voor Amalia: heuse kunstwerken. Wat dat betreft is laatstgenoemde echt een trendsetter, want naar de oorbellen werd de afgelopen dag flink gezocht op internet. En ook haar tasje met vrolijke bloemenopdruk van Sarah’s Bag kan wel eens binnen de kortste keren uitverkocht zijn. Een paar jaar geleden overkwam Amalia hetzelfde toen ze tijdens een skivakantie een flamboyante, kleurrijke zonnebril droeg die binnen twee uur online niet meer te koop was!

Recyclen

Net als de rest van de reis spelen accessoires weer een grote rol bij de dames. Schelpoorbellen voor Máxima die ze nog in haar accessoires-lade had liggen en voor Amalia lange knalrode oorbellen, passend bij haar rode broek. Het handtasje van Marina Raphael dat ze op de eerste dag droeg kwam nu weer tevoorschijn, net als haar rode broek en de beige sandalen die blijkbaar heel lekker zitten. Recyclen zit de Oranjes in het bloed - zij zullen een outfit en accessoires altijd meerdere keren dragen zo blijkt ook nu weer.

Combineren

Blouses zijn een statement voor Amalia geworden tijdens deze reis. De witte, rode en blauwe broek gelden voor haar als rustige basis waarmee ze volop kan combineren met diverse (print)blouses. Een goed voorbeeld om te volgen als je met niet al te veel spullen op reis gaat en er toch steeds weer anders uit wilt zien. Het gebruik van diverse accessoires om steeds weer een andere uitstraling te hebben is ook een manier die Amalia al onder de knie heeft. En met een paar basisschoenen kom je ook een heel eind: twee paar sandaalhakken (beige en zwart), pumps (nude), witte gympen en één eyecatcher (de witte sleehak).

„Niet voor niets werd staatssecretaris Alexandra van Huffelen (uiterst rechts) in modekringen al aangeduid met de ‘Dame Edna’ van de lage landen.” Ⓒ ANP

Over modeshow gesproken. De aanwezigheid van de meegereisde Alexandra van Huffelen, de staatssecretaris Koninkrijksrelaties ging niet ongemerkt voorbij. Dagelijks liet zij bij menigeen de wenkbrauwen fronsen, omdat ze waarschijnlijk de dresscode van het Koningshuis niet helemaal had begrepen en zette zichzelf veel te veel in de spotlight. Overleg over de outfits van Máxima en Amalia is er zeker niet geweest, want af en toe kwamen de outfits van Van Huffelen uit een totaal andere modehoek. De grootste schrik deze week was nog niet eens een van haar kleurrijke gewaden of hoofdcreaties, de carnavaleske/clowneske ensembles of theatrale prints, maar juist een simpele zwart/witte mouweloze jurk met (schrik niet) netkousen. Die kousen droeg zij eerder ook al een keer tijdens een bezoek naar Curaçao, waarschijnlijk onder het mom van dat dit lekker luchtig zou zijn. Maar netkousen zijn helaas niet voor iedereen weggelegd en moeten wel passen bij de kleding en de gelegenheid, hetgeen nu niet het geval was. Niet voor niets werd ze in modekringen al aangeduid met de ‘Dame Edna’ van de lage landen. Gelukkig lijkt ze zich op de laatste bezoekdag iets aangetrokken te hebben van het vele commentaar. In een bescheiden zwart/rode printjurk bleef ze zowaar iets bescheidener op de achtergrond.

