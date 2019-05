Vrouw Lil’ Kleine: Jorik wordt lieve, maar ook strenge vader

Jaimie Vaes: „Nu staat Jorik soms tot zes uur in de ochtend op te treden in een club en ga ik met hem mee.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze presenteert Just Tattoo of Us bij MTV, maar wij kennen Jaimie Vaes (29) vooral als verloofde van Lil’ Kleine (25). In juni bevalt ze van hun eerste kindje. Ze vertelt ons alles over haar tatoeages, het aanstaande moederschap en negatief gedoe op sociale media.