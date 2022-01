Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Presentatrice Sonja Silva (44) kreeg diagnose autisme: ’Ik zat vaak in een toxische omgeving’

Door Yara Hooglugt Kopieer naar clipboard

„Sonja Silva staat sinsd haar diagnose anders in het leven: „Ik ben veel minder hard voor mezelf.” Ⓒ MARTIN MOOIJ

Presentatrice Sonja Silva (44) weet sinds een paar maanden dat ze autisme heeft. Na een leven lang vol sociale worstelingen en onbegrip, vallen veel dingen nu op zijn plek. Ook realiseert ze zich dat haar leven er heel anders had uitgezien als ze eerder de diagnose had gehad. „Door mijn werk bevond ik me vaak in een voor mij toxische omgeving.”