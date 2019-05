Ⓒ Stef Nagel

Christel de Bresser (51) werkt in de zorg en als intuïtief wellness masseur, en woont samen. Haar lichaam is allesbehalve saai. Bloemen, tribals, dieren, Disneyfiguren: geen arm of been is onversierd gebleven. Maar waarom gebruikt ze haar lichaam als canvas en welk verhaal schuilt er achter die tatoeages?