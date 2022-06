Het eerste VROUW covermodel: ’Inmiddels ben ik 50, echt een mijlpaal’

Ik was 35…

„Toen ik op de cover van VROUW stond. Leuk om die foto weer te zien. Ik hou nog steeds van smokey eyes. Het zal wel ouderwets zijn, maar het past bij mij. Inmiddels ben ik 50. Echt een mijlpaal.”

In die 15 jaar…

„Is er veel gebeurd. Twee jaar na die fotoshoot kreeg ik een zoontje, Hugo, en twee jaar later nog een, Oscar. Ik ben altijd model gebleven, maar ook al twaalf jaar fotograaf. Ik heb een studio en maak ook stopmotion films. Zoiets als Buurman en Buurman, maar dan in een zelfgebouwde set ‒ een groot poppenhuis met meerdere verdiepingen ‒ met gekke figuurtjes en een zelfgemaakte pop.”

Ik was blij verrast…

„Dat ik weer voor een modereportage werd gevraagd door VROUW, en wat een feestelijke reden! Ik voelde me ook best vereerd. Ik heb elke week wel een modellenklus, vooral in België en Duitsland, maar ook in Nederland. Echt wel bijzonder, dat had ik niet gedacht toen ik dertig jaar geleden begon!”

