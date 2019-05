‘Mijn stiefmoeder liet mij als kind aan mijn lot over’

Laatst verscheen er weer een sterk staaltje slecht stiefmoederschap in het nieuws. Een vrouw kreeg half Facebook over zich heen nadat ze in een privégroep een beledigend bericht had gepubliceerd over de dochter van haar aanstaande echtgenoot.

Ze wil het kind van haar man niet op hun huwelijk, zo schrijft de krant. “Maar hoe vertel ik hem dat?”, vroeg de vrouw de andere leden van de groep om hulp. Slecht idee, zo bleek.

KINDEREN NIET WELKOM OP TROUWFEEST

De stiefmoeder had in de uitnodiging van de bruiloft laten opnemen dat ze ‘geen kinderen’ wilde op het trouwfeest. Dat haar aanstaande de hint niet begreep en maar bleef zeggen dat zijn dochter erbij zou zijn, ging er bij haar niet in. ‘Ik trouw met hem, niet dat gedrocht van zijn kruis. Zij is zijn fout, niet de mijne.’

Daarbij vermeldt ze nog fijntjes dat het meisje drie jaar oud is, dat ‘alles om haar draait’ en dat de peuter veel aandacht nodig heeft. Daarop kreeg ze bakkenvol kritiek over zich heen.

‘GEEN OOG MEER VOOR MIJ’

Voor Marion* (38) is het helaas een herkenbare situatie. Ze wil haar verhaal wel doen, maar niet onder haar eigen naam. Omdat het al jaren gevoelig ligt en de band tussen haar en haar vader onherstelbaar is beschadigd.

“Ik was een jaar of acht toen mijn ouders ging scheiden. Ik ging met mijn vader op vakantie naar een zonnige bestemming en daar heeft hij haar ontmoet. Sindsdien heeft hij geen oog meer voor mij gehad.”

NEGENTIEN JAAR JONGER

“Ze is tien jaar ouder dan ik en negentien jaar jonger dan hij. Vanaf het begin dat ze elkaar kennen, ging het tussen haar en mij stroef. Ze heeft Nederlands geleerd, maar als ik er was, sprak ze geen woord Nederlands met mij.

Ik voelde me heel erg door haar genegeerd, ook liet ze me aan mijn lot over. Als ik er was en mijn vader was op zijn werk, dan lag ze de hele dag in bed. Het was zo erg, dat mijn moeder nog eens verhaal is gaan halen bij ze. Dan kreeg ze te horen dat ik maar meer initiatief moest tonen om haar uit bed te halen. De omgekeerde wereld.

INDRINGER

Op een gegeven moment is mijn vader met haar verhuisd naar haar geboorteland. Daar hebben ze nog vier kinderen gekregen. Ik ging alle vakanties op bezoek, maar werd er steeds ongelukkiger van.

Ik ging er met een brok in mijn keel heen, voelde me niet gewenst. Ze bleef volharden om niet in het Nederlands met mij te praten en ik voelde me een indringer als ik er was. Ik ging minder en minder.

ECHO

Toen ik zwanger was, ging ik met mijn ex bij ze langs om de echo te laten zien. Ze zei: ‘Ik zie er niks in’. En dat was het. Uiteindelijk is dat de druppel geweest. Zo afstandelijk was het. Er hing ook nooit een foto van mij aan de muur. Dat mocht niet van haar. En dat accepteerde hij.

KLEINKIND

Ik heb in een nette mail gezegd dat ik het contact wilde verbreken. Dat ik het niet kon. Hij heeft zijn kleinkind nooit gezien. Hij taalt er niet naar. Ik stuur elk jaar de klassenfoto – al hoor ik daar niks op – en als mijn zoon contact met zijn opa wil, dan mag dat. Dan mag hij naar ze toe. Tot die tijd houd ik de eer aan mezelf.

BONUS-MAMA

Het heeft me allemaal heel veel pijn gedaan, maar inmiddels ben ik eroverheen. Zelf ben ik bonus-mama geweest voor de kinderen van mijn ex en ook voor kinderen van een nieuwe partner staan mijn deur en mijn hart open. Ik zou graag een bonus-mama zijn. Ik zou er alles aan doen om een goede band op te bouwen. Ik begrijp ook niet dat mijn vader zich zo door haar laat leiden. Een echte vent gaat toch voor zijn kinderen staan?!

Mocht mijn vader alleen komen te staan, dan staat de deur voor hem open. Maar die vrouw wil ik er nooit in hebben.

*De echte naam van Marion is bij de redactie bekend.

