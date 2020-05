’Bezoekersregeling voor verpleeghuizen moet (verder) worden versoepeld’

Bewoners van verpleeghuizen mochten vanwege de coronacrisis tijdelijk geen bezoek meer ontvangen. Ook VROUW-hoofdredacteur Marieke ’t Hart heeft haar vader, die in een verpleeghuis woont, al in geen weken kunnen bezoeken. Maar er is goed nieuws voor naasten: coronavrije afdelingen van verpleeghuizen die aan alle randvoorwaarden voldoen - zoals hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting - mogen weer bezoek ontvangen. Per bewoner geldt: één bezoeker mits er geen besmettingen in het verpleeghuis zijn.

Verdiend

Volgens minister-president Rutte hebben we de versoepeling van de maatregelen met zijn allen verdiend. Die woorden vertrouwde hij ons toe tijdens zijn laatste persconferentie, die hij overigens hield nadat hij had vernomen dat zijn moeder (96) was overleden.

Verpleeghuizen die nu nog niet aan de randvoorwaarden voldoen, moeten die per half juni wel voor elkaar hebben. Op 15 juli wordt er een verruiming van de bezoekregeling verwacht.

Praat mee

