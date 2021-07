Esthers zoon Luuk (9) voert actie voor rolstoelglijbaan: ’Hij wil ook zonder beperkingen spelen’

„In principe weet hij niet beter, maar Luuks leven is wel degelijk anders dan dat van andere kinderen. Gezellig buiten spelen met buurtgenootjes is er voor hem niet bij.’’ Ⓒ Villa Pardoes

Luuk Beije (9) heeft de bewegingsstoornis cerebrale parese en zit zijn hele leven lang al in een rolstoel. Volgens zijn moeder Esther weet Luuk niet beter dan dat hij met een handicap leeft, maar toch stuit hij als rolstoeler op problemen. Andere kinderen kunnen zonder zorgen spelen in een speeltuin, terwijl dat voor Luuk er vaak niet in zit. Daarom strijdt het gezin voor de plaatsing van een rolstoelglijbaan in hun woonplaats Dordrecht.