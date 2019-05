Zomerse koppies

Deze drie topkappers zorgen voor inspiratie en nemen de laatste haartrends voor deze zomer door.

Golvend haar van Arjan Bevers

Blond

Van kersverse hairdresser of the year Arjan Bevers van Avanti Kappers uit Helmond hoeft het niet al te gek te zijn. „Van gekunsteld haar wordt echt niemand mooier. Een kapsel moet gewoon bij iemands gezicht en imago passen.

Maar waar we deze zomer echt niet om heen kunnen, zijn de blondvarianten. Je hoeft niet meteen het hele haar blond te verven, maar een deel van het haar is ook prima. En dan zijn vooral de blonde versies met een rosé touch, een lilablonde look of een grijzige tint de trend. Daar kun je eindeloos mee variëren en deze kleuren zijn ook zeker niet leeftijdsgebonden. Daar komt echt iedereen mee weg.”

Daarnaast ziet Arjan deze zomer ook natuurlijk ogend, krullend haar in opkomst komen. Niet te gestyled, maar alsof het heel luchtig gekruld is en niet al te veel uitgekamd. Een van zijn winnende kapsels tijdens de Coiffure Awards was tot slot het strakke pagekopje, zowel in een korte, als een iets langere variant, in beide gevallen met een extreem korte pony, ruim boven de wenkbrauwen.

Shah Hosseinpour: strakke lijnen

Pony

Shah Hosseinpour van HD Colorhouse in Zaandam ziet vooral de strakke pony terugkomen. „Maar dan in een totaal andere vorm dan we gewend zijn, namelijk in combinatie met hele strakke lijnen. Niet op de ouderwetse manier geknipt maar heel recht, grafisch met een superstrak geschoren boblijn aan de achterkant. De tegenhanger hiervan is iets korter haar maar dan in een beachy variant.

Wat ook echt opvalt is dat vrouwen meer en meer van lang naar kort haar gaan, ik heb zelfs een model als klant die haar lokken heeft laten millimeteren als statement en het staat haar prachtig.”

Maar daarnaast ziet hij ook nog steeds een duidelijke hang naar superlang en veel haar, in laagjes, zodat het mooi natuurlijk valt. „Natuurlijk haar is het nieuwe codewoord, het mag best ogen alsof je er niets aan gedaan hebt en dat je van nature zo’n prachtige bos haar hebt.

Daarbij geldt voor zowel mannen als vrouwen: gebruik zo min mogelijk producten in het haar. Wax mag je vooral niet meer zien zitten en ook andere stylingproducten moeten onzichtbaar zijn. En let op voor de mannen! Die gaan weer voor highlights in het haar. Vroeger was dat heel fout maar nu gebeurt het zo subtiel dat niemand ziet dat het haar gekleurd is.”

Hester Wernert: schoon, nonchalant haar. Ⓒ Authentic Beauty Concept

Slag

Hester Wernert van kapsalon Mogeen in Amsterdam let bij het aanmeten van een nieuwe coupe vooral op het gezicht en de vorm daarvan. „Trends zijn leuk maar het moet wel bij je gezicht passen anders heb je er niks aan. Momenteel is er bij mij veel vraag naar seventies kapsels, dus een pony voor haar, een bakkebaard voor hem en alles heel luchtig en nonchalant in laagjes geknipt. En uiteraard is ook de jaren zestig-bob in Twiggy-stijl weer een topkapsel.”

Tips geeft Hester ook aan de klanten zodat ze thuis aan de slag kunnen met hun nieuwe kapsel. „Je kunt twee knotjes in het haar doen en het daarna losmaken zodat je een nonchalante slag krijgt. Of maak bijvoorbeeld twee vlechtjes links en rechts en spray daar een klein beetje conditioner op, föhn vervolgens het geheel en haal het daarna los, dan heb je gelijk een losse, beachy, natuurlijke krul.”

Schoon haar met flink wat volume is volgens de kapster een andere trend. En daarbij past de opkomende vraag naar vegan producten. „Wij werken met producten waar geen parabenen en sulfaten in zitten.”

Ook extreme kleuren zijn aan de orde zoals oudroze bijvoorbeeld. „De uitgroei blijft dan de natuurlijke kleur maar de lengte en punten worden geverfd in extreme tinten zoals oudroze, of blauwgrijs in koele tinten.”

Tot slot noemt Hester nog het belang van accessoires in het haar zoals kettingen en ringen. „En pruiken zijn ook weer terug van weggeweest. Dat is wel zo makkelijk als je een beetje van variëren houdt. En ik knip die voor de klant in de salon precies op maat. Zo kun je als bondine een keer voor brunette spelen, of juist omgekeerd.”