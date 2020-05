’Vreemd genoeg noem ik nooit mijn allergrootste hobby’

Nu ik mij vol overgave in de online datingwereld heb gestort, voel ik De Vraag, na de match en wat flauwe openingszinnen over en weer, al aankomen: ’Wat vind je leuk om te doen in je vrije tijd?’. Dat is voor mij eerlijk gezegd een lastige, want wat is het sociaal wenselijke antwoord op een dergelijk platform? Sporten, zingen en koken doe ik graag. Uit eten gaan en een terrasje pakken - binnenkort weer, yeah! - ook.