Tips van coach Mieke: ’Dipje? Daar komen we weer uit’

„Afvallen is kiezen tussen wat je nú wil en wie je straks wil zijn. Het is een langetermijndoel. Als je nu begint, ben je morgen niet ineens slank. Het gaat om dagelijks dezelfde dingen doen, gedurende langere tijd. Dat is niet altijd even inspirerend, leuk en afwisselend. Maar gedragsverandering vereist nu eenmaal herhaling, herhaling en nog meer herhaling. Ook als je er even geen kick van krijgt. Als je iets lang en vaak genoeg doet, wordt het een gewoonte. En dan heb je die nieuwe leefstijl met bijbehorend gewicht. De kunst is om een leefstijl te vinden die goed bij je past en waarvan je denkt: dit wil ik voor de rest van mijn leven. De zoektocht daarnaar is niet altijd makkelijk. Dips zijn onvermijdelijk, maar gelukkig niet onoverkomelijk. Met de volgende vier stappen kom je er weer bovenop.”

Gouden tips van Mieke

Stap 1: Erkennen

„Vaak is dit de moeilijkste. We denderen maar door en staan niet vaak genoeg stil bij hoe het gaat, hoe we ons voelen en waar we precies mee bezig zijn. Trap even op de rem en kijk vanaf een afstandje. Lig ik nog op koers? Is dat niet het geval, volg dan de volgende stappen.”

Stap 2: Analyseren

„Hoe komt het dat je de regie bent kwijtgeraakt? Is er misschien iets in je leven gebeurd of heb je het veel te druk op het werk? Als je de oorzaak vindt, kun je aan de slag met een oplossing en heb je direct een handleiding voor een eventueel volgend dipje.”

Stap 3: Focussen

„Bedenk waarom je in eerste instantie besloot te gaan afvallen. Afvallen draait om meer dan alleen kilo’s kwijtraken. Er is altijd een achterliggende gedachte. Fit zijn, weer in een rokje durven, grenzen kunnen stellen... Focus daar dus op. Op wat je wil doen, wie je wil zijn, waar je blij van wordt en waar je voor staat.”

Stap 4: Actie

„Wat kun je eraan doen om weer dichter bij je doel te komen? Als je in een dip zit, kun je niet verwachten dat je vanaf morgen weer vijf keer per week gaat sporten. En als je een zoetekauw bent, ga je niet van de ene op de andere dag geen suikers meer eten. Zulke stappen zijn te groot en zorgen voor teleurstelling, waardoor je gedemotiveerd raakt. Het gaat eerder om kleine stapjes, zoals de inhoud van de koelkast en keukenkastjes uitzoeken en even naar buiten voor een wandeling. Succeservaringen motiveren! Maak de kleine stapjes steeds iets groter tot je weer volledig op koers bent.”

