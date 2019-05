„De valkuil is: het is mooi werk en voor jou tien anderen”

Dat was moedig van Marthe-Geke Bracht om eerst in de krant en daarna op tv-aandacht te vragen voor de positie van acteurs. Ze worden opgeleid aan de Toneelschool om uiteindelijk een slechtbetaalde of helemaal geen baan te vinden. Soms wordt ze zelfs gevraagd om dingen gratis te doen, zei ze. Het viel me op dat er in haar betoog veel overeenkomsten waren met juist die kranten en die tv waar ze haar verhaal deed.