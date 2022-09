Nog 100 dagen tot kerst: hang jij je kerstversiering al op?

Britse psychotherapeut Amy Morin en psycho-analist Steve Mckeown hebben onderzoek gedaan naar mensen die al vroeg kerstversiering ophangen. Uit hun onderzoek blijkt dat kerstversiering ervoor zorgt dat er herinneringen aan jouw jeugd naar boven komen. Dit zorgt er voor dat deze mensen relatief gelukkiger zijn. Het gevoel van vroeger lijkt naar boven te komen wanneer de kerstversiering opgehangen wordt.

In het onderzoek is ook gekeken of de hoeveelheid kerstversiering die in jouw huis hangt nog invloed heeft op andere eigenschappen. Het blijkt dat mensen die hun huis gemiddeld meer versieren dan anderen, aardiger worden gevonden.

De ongeschreven regel is dat de kerstversiering in Nederland pas opgehangen mag worden na Sinterklaas, ongeveer twee weken voor kerst. Officieel duurt de kerstperiode van 21 december tot 6 januari, Driekoningen. Dit is vaak ook de dag dat veel Nederlanders hun kerstversiering weer opbergen.

Reactie

Karin vindt het mooi op tijd dat de kerstversiering al hangt.

Esther heeft haar kerstversiering nog opgeslagen liggen op zolder.

Marieke blijkt heel veel zin te hebben in kerst.

