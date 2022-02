Premium Het beste van De Telegraaf

Opvoeddilemma Zo praat je met je kinderen over oorlog

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

„Heel jonge kinderen kun je het beste nog een beetje van het onderwerp afleiden maar vanaf een jaar of zes, zeven is het wel belangrijk om er over te praten.” Ⓒ Getty Images

Er is nogal wat aan de hand in de wereld. Eerst een gijzeling in Amsterdam en het volgende moment valt Rusland Oekraïne binnen en is het op nog geen 2500 kilometer van ons vandaan oorlog. Kinderen krijgen hier ook het een en ander van mee. Maar hoe bespreek je dit soort grote thema’s nou het beste?