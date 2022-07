Daghoroscoop 18 juli - Blijf bij de tijd, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Met de zon in je teken zullen je gezondheid en uiterlijk floreren en neemt je charisma toe. Dat zal het andere geslacht niet ontgaan. Ook de maan zal meerdere keren dit jaar zijn invloed laten gelden en dat is goed voor je zelfvertrouwen; het is tijd om het leven te leiden zoals jij het wil.

RAM

Bij het begin van de nieuwe werkweek beschik je over nieuwe kracht een vitaliteit. Houd er rekening mee dat je de komende dagen meer aandacht zult trekken dan gebruikelijk. Kleed je goed als je uit gaat of een bijzonder feest bijwoont.

STIER

Stel je diensten beschikbaar aan een zaak die het waard is, ook al heb je een drukke agenda. Je weet intuïtief wat anderen denken. Je kunt jezelf verrassen door positief te reageren op iemand die je nooit erg hebt gemogen.

TWEELINGEN

Een prima dag om ideeën uit te wisselen met mensen die op dezelfde golflengte zitten. Je bent van nature creatief en getalenteerd en deze eigenschappen worden op dit moment nog geactiveerd. Sluit je aan bij gelijkgestemden.

KREEFT

Nadenken over de vraag hoe je je het beste kunt onderscheiden is actueel. Het verlangen om je in te zetten voor de zorgende sector kan voor verwarring zorgen of onrust omtrent de richting die je wilt inslaan. Blijf bij de tijd.

LEEUW

Er kan sprake zijn van een juridische actie en de kans is groot dat deze in je voordeel wordt beslist. Aarzel niet om je mening te geven; anderen zullen je inzichten respecteren. Ga ook naar buiten en strek de armen en benen.

MAAGD

Zaken zullen snel verlopen en je kunt het drukker hebben dan anders met belastingen, verzekeringen of een erfenis. Activiteiten van gisteren kunnen je geest echter vertroebelen en de dag een verwarrend verloop geven.

WEEGSCHAAL

Een ongemakkelijke situatie of spanning die het gevolg is van gisteren kan vandaag worden weggenomen. Een goed moment om uit de schaduw te treden. Durf besluiten te nemen nu je kunt rekenen op de steun van je partner.

SCHORPIOEN

Een trage start kan het gevolg zijn van een onrustige nacht. Verwen jezelf een beetje, doe wat fitnessoefeningen en eet goed. Bezoek een arts als je last hebt van pijn of een kwaaltje en de oorzaak zal snel duidelijk worden.

BOOGSCHUTTER

De voorbereidingen voor een verrassing voor een geliefde zullen moeiteloos verlopen. Een geschikt moment om de omstandigheden vast te leggen voor een gebeurtenis later dit jaar. Fotografeer de mooie prestaties van een kind.

STEENBOK

Zet huis en gezin vandaag in de schijnwerper. Noteer je dromen; na verloop van tijd zal hun betekenis duidelijker worden. Je kunt iets van bijzondere waarde krijgen tijdens een komende feestelijke gebeurtenis.

WATERMAN

Werk gerelateerde reizen zullen voor afwisseling zorgen. Deze trips kunnen, ook al leg je maar korte afstanden af, een mate van opwinding toevoegen aan je dagelijkse routine. Zet flair en fantasie in als je indruk wil maken.

VISSEN

Je kunt wel wat hulp gebruiken bij het opsporen van onderdrukte complexen. Hypnose zou kunnen helpen bij het veranderen van je gedrag. Stel het niet langer uit om in therapie te gaan als je lijdt aan een verslaving.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.