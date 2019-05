Opgebiecht: ’Ik gebruik stiekem botox’

„Ik ben helemaal voor body positivity en natuurlijk ouder worden. Ik volg de fora en deel alle opbeurende quotes op social media over jezelf omarmen en dat iedere vrouw mooi is zoals ze is. Ik like foto’s van vrouwen die trots in weinig verhullende kleding hun voluptueuze lichaam showen. Of van vrouwen die op zekere leeftijd onbeschaamd selfies posten van hun onopgemaakte, rimpelige net-uit-bed-hoofd. Geweldig! Dat is ook oprecht gemeend.

Ik vind heel veel vrouwen prachtig. Vooral als ze niet krampachtig met hun uiterlijk bezig zijn. Niets zo aantrekkelijk als de stoere onbevangenheid van iemand die zich niets aantrekt van wat de rest van de wereld van haar vindt. Was ik maar zo, denk ik dan.

Intussen praat ik mee met vriendinnen die zeggen: ’Heb je die en die laatst nog gezien? Wat heeft zij nou toch gedaan? Ik herken haar niet meer terug. Kijk nou die lippen, die kattenogen, dat te gladde voorhoofd, die te grote borsten. Al die vrouwen gaan allemaal op elkaar lijken. Dat moet je toch niet willen?!’

Dat zijn zo’n beetje de teksten die langskomen als mijn vriendinnen en ik in onze stamkroeg onze afschuw uitspreken over botox. En ja, ook ik doe daar keihard aan mee. Meer dan eens wordt er daarna vol bewondering naar mij gekeken. Ik ben namelijk de oudste van het vrouwentribunaal.

Ik ken ze al een jaar of vijftien, want ooit lagen wij met z’n allen naast elkaar te steunen op een matje tijdens yogales in de sportschool. Al puffend en in ons broek plassend van het lachen, is er destijds een band gesmeed voor het leven. ’Kijk nou toch eens hoe goed jij eruitziet!’ roepen ze dan. ’Jij bent voor ons zo’n voorbeeld van hoe je op een natuurlijke manier prachtig ouder kunt worden.’ Dan haal ik maar een beetje blozend mijn schouders op. Natuurlijk word ik er heel blij van als ze zeggen dat ik er nog leuk uitzie.

Maar ik voel me tegelijkertijd ook zo’n ongelooflijke huichelaar. Want ook al sport ik om fit en slank en gezond te blijven en verzorg ik mezelf goed, er is weinig ’natuurlijk oud’ aan mijn gezicht. Dat ik altijd doe alsof ik heel relaxed ben over ouder worden, is allemaal uiterlijke schijn. Ik vind het namelijk verschrikkelijk.

Het is niet altijd zo geweest. Tot een jaar of vijf geleden deed het hele ouder worden me ook vrij weinig. De paniek sloeg toe toen een vriendin wat spontane foto’s van ons weekendje weg naar me mailde. Breeduit lachend, heel close en van opzij. Ik schrok me wild, wat een horrorplaatjes! Had ik echt zoveel rimpels? Zo had ik mezelf nog nooit gezien, maar anderen dus wel. Tien minuten later had ik de dichtstbijzijnde beautykliniek gegoogeld en een kwartier later mijn eerste behandeling geboekt.

Inmiddels ben ik dus al vijf jaar vaste klant en laat ik geregeld even wat gladspuiten of opvullen, maar heel subtiel, geen al te gekke dingen en ook zeker niet van die idioot dikke lippen en zo. Ik vind het fantastisch wat er allemaal met botox en fillers gecorrigeerd kan worden. Die injectiespuit lijkt wel een toverstaf!

Ik ben heel blij met mijn botoxbehandelingen en zou ook niet meer zonder willen, maar ik heb het nog nooit aan iemand verteld. Omdat iedereen meteen met z’n oordeel klaarstaat en omdat ik me er stiekem toch wel voor schaam. En tja, als toonbeeld van een wat oudere natural beauty, volgens mijn vriendinnen dan, durf ik het allang niet meer aan om uit de kast te komen.

Al met al vind ik het zwak van mezelf dat ik me zo druk maak over een paar rimpels en groeven, terwijl er zoveel belangrijkere dingen in het leven zijn. Ik ben nu dus wel blijer met de buitenkant, maar ik denk dat mijn vriendinnen ernstig teleurgesteld in me zullen zijn als ze weten wat de waarheid is. Ik zit er best mee, het voelt uiteindelijk niet goed...”

