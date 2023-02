Jessica (50): ’Af en toe kan ik zelfs een beetje kinderachtig zijn’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker niet, door mijn bruisende leven voel ik mij net zestien. Af en toe kan ik zelfs een beetje kinderachtig zijn. Tuurlijk blijf ik volwassen, maar ik voel me niet zoals een gemiddelde vijftiger. Door mijn bakkerij in combinatie met modellenwerk ben ik altijd bezig. Een kennis zei laatst tegen mij dat ik wel honderd persoonlijkheden heb. Wat ik allemaal in een week doe, doet zij nog niet eens in een jaar. Hoe ik de ballen hooghoud, vraag ik mezelf ook wel eens af. Gelukkig krijg ik er vooral veel energie van.”

Heb je een beautygeheim?

„Al jaren drink ik water met verse citroensap. Het zorgt ervoor dat ik me supergezond voel, maar eerlijk gezegd weet ik niet precies waar het allemaal goed voor is. Verder besteed ik niet heel veel tijd aan mijn uiterlijk. Beauty zit in mijn genen, denk ik. Rimpels heb ik bijna niet en mijn lichaam ziet er nog best strak uit. Door mijn bruisende leven is er weinig tijd om te sporten, maar ik beweeg altijd genoeg.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Eigenlijk schatten mensen mij altijd al jonger. Ik ben moeder van drie jongens (12, 20 en 24 jaar). Twee jaar geleden dacht iemand zelfs dat ik hun zus was, haha. Hier lachen we thuis nog steeds om.”

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„Voor mij springt er niets uit. Mijn lange benen zijn erg leuk, maar ik vind deze niet per se het mooiste. Ik ben gewoon met alles tevreden, al is dat vroeger wel anders geweest. In de pubertijd werd ik al snel heel lang, maar mijn borsten bleven klein. Daar ben ik best onzeker over geweest en daarom droeg ik ook een tijdje bh’s met gevulde cups. Rond mijn 17e kreeg ik in de gaten dat mensen interesse in me begonnen te tonen. Toen dacht ik: waarom zou ik überhaupt onzeker zijn? Ik vind mezelf ook gewoon heel leuk.”

Waar ben je minder blij mee?

„De tijd gaat zo snel. Wanneer ik voorover buig, merk ik dat ik geen zestien meer ben. Voorheen ging alles nog heel soepel en zag ik er nog strak uit. Dat verandert met de tijd. Af en toe is dat best confronterend.”

Waar geven mensen jou complimenten over?

„Doordat ik bakker ben, leef ik eigenlijk een beetje als een mol. ’s Nachts ga ik om kwart over één mijn bed uit om te werken. Hierdoor ben ik vrij weinig onder de mensen. In de middag probeer ik klanten op te zoeken en dan krijg ik af en toe een compliment. Vaak geven mensen aan dat ze me knap vinden, maar de meeste complimenten krijg ik over mijn haar. Ik heb een dikke en volle bos, dit vinden mensen vaak mooi.”

Wat houdt je jong?

„Mijn kinderen houden mij jong. Die komen met van alles en nog wat aan en gaan veel sneller met de trends mee dan ik. Ik doe gewoon lekker met de jeugd mee. Zo voel ik mij af en toe ook nog een beetje kind. Verder probeer ik iedere dag van de kleine dingen te genieten. De vogeltjes beginnen ’s ochtends alweer te fluiten, daar kan ik heel blij van worden.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Eigenlijk durf ik dat niet te zeggen, maar ik ben zeker tevreden. Je weet nooit wat er gaat gebeuren en je weet ook niet of je interesses altijd hetzelfde blijven. Voor nu is het vooral heel hard werken. In de toekomst hoop ik op wat meer vrije tijd. Ik ben ook heel blij met mijn drie zonen en ik heb een relatie met de liefde van mijn leven. Eigenlijk doe ik alleen maar dingen die ik leuk vind.”

Heb je een levensles?

„Mijn kreet is altijd: lipjes gestift, tietjes vooruit, pluk de dag en wees lief voor elkaar. Ik gebruik deze zin al jaren. Ik vind dat we er mogen zijn, vooral vrouwen. Gooi die schouders naar achter en hou je hoofd omhoog. Pak wat je pakken kan, want je weet nooit wat er morgen gebeurt.”

