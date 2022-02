’Ik ben gelukkiger met mijn dochter dan met mijn zoon’

„Mijn ouders zijn gescheiden toen ik klein was en mijn vader was uit beeld toen ik opgroeide. Ik heb daardoor altijd een heel goede band met mijn moeder gehad. We hadden het zo gezellig samen. We kletsten over van alles en nog wat en vonden niks leuker dan lekker de stad ingaan om te shoppen. Soms leken we net de Gilmore girls met z’n tweetjes.

Zevende hemel

Toen ik ouder werd, fantaseerde ik over moeder worden. Het leek me fantastisch om zelf een dochter te krijgen, met wie ik dan ook zo’n hechte band zou hebben. Lekker kletsen en shoppen, gezellig samen de keuken in... Alle dingen die moeders en dochters met elkaar doen.

Dus toen ik vrij jong de liefde van mijn leven tegenkwam en spontaan zwanger raakte, was ik in de zevende hemel. Ik zag me al helemaal lopen, met mijn baby in roze kleertjes in de kinderwagen. Ik wist zeker dat het een meisje zou worden. Ik voelde het gewoon.

Diepe teleurstelling

Toen ik een pret-echo liet maken, hoorde ik ineens iets heel anders; ik was waarschijnlijk in verwachting van een jongen. Ik kon me niet bedwingen en liet mijn diepe teleurstelling duidelijk blijken, tot afgrijzen van de echoscopist. Stiekem hield ik een beetje hoop dat hij het verkeerd had gezien, maar ook op de twintigwekenecho zag de arts toch echt een jongetje.

Ik kon mijn emoties niet bedwingen toen ik dat hoorde. De tranen liepen over mijn wangen. En dat waren geen tranen van geluk, zoals de arts dacht.

Geen blijdschap

Toen onze zoon werd geboren, was mijn man de meest trotse vader die je je kunt voorstellen. Ik was blij voor hem, maar zelf kon ik dat niet zijn. Hoe erg ik dat ook vond. Ik voelde van alles – verdriet, boosheid, schuldgevoel – maar geen blijdschap. De roze kleertjes die ik had gekocht toen ik net zwanger was, bleven ongebruikt in de doos liggen.

Naarmate mijn zoon opgroeide ben ik zeker van hem gaan houden. Heel veel zelfs. Het is een leuk, sociaal joch en hij doet het goed op school. Maar de band die mijn man met hem heeft, voel ik niet. Ik hou niet van ruwe spelletjes en ook niet van voetballen. De grapjes die zij samen hebben, snap ik niet.

Ik vind het heerlijk om te zien dat zij die humor wel delen, maar ik kan er niet in delen. Ik geef hem alle aandacht, zorg voor hem, knuffel hem, maar het komt niet vanzelf, dat houden van. Waar ik me dan weer schuldig over voel.

Roze wolk

’Als ik een dochter had, zou ik vast een veel leukere moeder zijn,’ dacht ik soms. Waarom was het mij niet gegeven? Dan haalde ik maar weer de roze kleertjes uit de babydoos om ernaar te kijken en te dromen over hoe het ook had kunnen zijn. En dan voelde ik me zo verdrietig.

Dat de tweede wel een meisje bleek te zijn, was dan ook zo heerlijk. Een vervulling van al mijn wensen. De hele zwangerschap was als een droom. Vanaf het moment dat ik hoorde dat ik een meisje zou krijgen tot aan de bevalling, zat ik op die roze wolk.

Liever dan broertje

Mijn meisje is nog een beetje te klein om alle gezellige dingen mee te doen waarover ik al jaren fantaseer, maar ik merk nu al dat ze heel anders reageert dan haar broer. Ze is veel liever, rustiger en luistert beter. Haar broer hangt altijd om zijn vaders nek, maar zij heeft alleen maar oog voor mij. En wat is het heerlijk om voor haar te shoppen en haar in leuke kleertjes te steken! Haar kast hangt vol met lieve rokjes en jurkjes.

Ik durf er niet aan te denken wat er zou zijn gebeurd als ik weer een jongen had gekregen. Waarschijnlijk had ik bij een derde een speciale procedure in gang gezet om de sekse te kunnen bepalen. Ik heb daar weleens over gelezen. Nu ik dit alles opschrijf, voel ik me weer schuldig tegenover mijn oudste kind, maar ik weet zeker dat er meer moeders zijn die dit zullen herkennen. Ze durven het alleen niet toe te geven...”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit artikel verscheen eerder op vrouw.nl.