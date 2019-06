Natuurlijk. Woedend het huis van de buurman in de fik steken of in drift een hond de gracht in schoppen, valt niet goed te praten. Alles wat uit woede de grenzen van de wet of menselijke waardigheid overschrijdt, is afkeuringswaardig. Maar er is ook een keerzijde: woede kan de mens zoveel energie geven dat hij, in positieve zin, boven zichzelf uitstijgt.