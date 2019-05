Kunstenares Lucie Meulendijks (74) ontblootte haar borsten toen ze als toeschouwer naar de Gay Parade stond te kijken en werd daarmee onbedoeld de ster van de Pride vorig jaar augustus. Sindsdien is de kleurrijke Lucie regelmatig in het nieuws geweest: “Ik ben daar blij mee want ik wil één ding rechtzetten: het beeld dat ouderen seksloos zijn, is niet terecht.”