Valentijn (42): 2 miskramen en 1 stilgeboren kindje had ik niet verwacht

Voel jij je leeftijd?

„Nee, jonger! Ik voel mij iets van tien jaar jonger, dus begin 30. Mijn beeld van een vrouw van 42 komt niet overeen met wat ik in de spiegel zie. Soms denk ik wel dat het dan aan mij ligt, dat mijn beeld van mijzelf niet helemaal klopt. Ik denk dat het vooral komt omdat ik lekker in mijn vel zit en dat ook uitstraal.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik rook niet en ik drink niet. Dat zijn wel twee van mijn belangrijkste ’beautygeheimen’. Anti-age-crèmes gebruik ik niet. Heel soms als ik ergens een monstertje van krijg probeer ik het uit, maar of het nu echt werkt weet ik niet. Ik denk dat het grotendeels een verkooppraatje is. Ik gebruik alleen een dag- en nachtcrème. Omdat ik nooit veel make-up draag - behalve mascara en blush - heb ik denk ik ook niet veel meer nodig.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, altijd zo’n vijf jaar jonger. Ik denk dat ik deels geluk heb met mijn genen, want mijn moeder ziet er ook nog heel goed uit voor haar leeftijd. Mijn uiterlijk en de manier waarop ik mij kleed, zorgen er ook wel voor dat ik jonger word geschat. Alles is al veel hipper dan twintig jaar geleden, maar nog steeds zie ik veel leeftijdgenoten met kort haar en ’saaie’ kleding. Ik denk dan: ’Moet dat nu al?’. Ik laat soms ook jurken of rokjes liggen omdat ik ze te kort vind, maar ik draag verder nog altijd precies wat ik wil.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen! Ik heb blauwgroenige ogen en lange wimpers. Ik gebruik ook altijd blauwe mascara, omdat ik vind dat die kleur goed past bij mijn ogen en het is net weer even wat anders; zwarte mascara wordt al zoveel gedragen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben blij met mijn lichaam, maar als ik echt iets moet noemen, zouden het mijn lippen zijn. Mijn onderlip is namelijk iets dikker dan mijn bovenlip. Desondanks zou ik nooit botox nemen om ze allebei even vol te maken. Ik vind het altijd een beetje eng en weet niet wat voor schade het op langere termijn kan aanrichten. Het enige wat ik ooit misschien zou laten doen zijn, als ze beginnen te hangen, mijn oogleden. Maar verder niets: mijn lichaam is gezond en dat wil ik zo houden.”

Waar complimenteren mensen jou mee?

„Met mijn ogen!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik dacht altijd dat ik op mijn dertigste alles zou hebben: huisje, boompje, beestje... Maar sommige dingen zijn niet te sturen. Ook had ik altijd het gevoel dat er tussen mijn dertigste en veertigste veel zou gebeuren, maar dat ik twee miskramen, een verbroken relatie, een stilgeboren kindje én het overlijden van mijn broer zou meemaken, had ik niet verwacht. Toen vervolgens mijn dochtertje werd geboren, dacht ik even op adem te kunnen komen. Maar vervolgens werd mijn moeder ziek. ’Nu mag het wel even ophouden’, dacht ik toen.”

„Maar what doesn’t kill you makes you stronger. Ik kan in een hoekje gaan zitten, maar daar wordt niemand beter van. Ik leef maar één keer en vind dat je er alles uit moet halen. Dus ondanks alle tegenslagen houd ik mijn rug recht en ga door. Ik heb twee lieve kinderen, een mooi stil geboren kindje en inmiddels weer een heel fijne partner. Er zijn altijd mensen die het erger hebben.”

Wat houdt je jong?

„Omdat ik op een relatief late leeftijd nog kinderen heb gekregen, sta ik midden in het leven! Ook sport ik regelmatig en zorg ik dat ik gebalanceerd eet. Met af en toe een stuk chocolade. Na jaren van zwangerschappen en hormonen, kan ik inmiddels zeggen dat ik al mijn zwangerschapskilo’s ben kwijtgeraakt. Ik zit sindsdien zoveel beter in mijn vel!”

Heb je een levensles die je wilt delen?

„Soms moet je gewoon denken: ’Het kan alleen maar beter gaan vanaf hier’. Er kan van alles gebeuren in het leven, maar je komt er hoe dan ook beter en sterker uit.”