Daghoroscoop 23 december

VANDAAG JARIG

Heb je al langer last van kwaaltjes, dan moeten die in de loop van 2021 verbeteren en misschien zelfs verdwijnen. Veel heeft te maken met je energieniveau, dat op en neer kan dansen, hetgeen vaak het gevolg is van je leefwijze. Veel voldoening zal je putten uit intellectuele uitdagingen.

RAM

Denk origineel als je opgemerkt wilt worden. Dat maakt je een makkelijker doelwit voor mensen die conventioneler zijn dan jij. Van belang is dat je je niet verveelt. Houd er rekening mee dat je in een buitengewoon vreemde situatie kunt belanden.

STIER

De rebel in jou kan wakker worden geschud; je wilt alleen zijn en je eigen gang gaan. Toch kan je fascinerende mensen ontmoeten en een verrassend besluit nemen. Zorg dat je alle ogen naar je toe trekt als je naar een samenzijn gaat.

TWEELINGEN

Wachten op iemand die beloofd heeft te helpen kan zolang duren dat je de klus intussen zelf klaart. Een gesprek met een collega kan een interessant feit onthullen. Je zal verrast zijn als iemand een beoordelingsfout toegeeft.

KREEFT

Een ideaal moment om met vrienden af te spreken. Luister naar de excentriekelingen die je pad zullen kruisen en houd niet te dogmatisch vast aan je eigen ideeën. Slaap morgen uit. Blijf diplomatiek als iemand komt zeuren.

LEEUW

Je kunt je in gezelschap ineens een eenling voelen en dat is een goed moment om te analyseren wie je bent. Geef je persoonlijkheid genoeg ruimte en luister naar je intuïtie, die momenteel scherp is op financieel gebied.

MAAGD

Breng tijd door met iemand met wie je een goed gesprek kunt voeren. Je liefdesleven kan een vorm van touwtrekkerij aannemen; jullie moeten allebei geven en nemen. Houd je aan feiten en laat je niet meeslepen door emoties.

WEEGSCHAAL

Je kunt emotioneler zijn dan anders en je daardoor aanstellen of overdrijven. Je stemming kan ook onverwacht omslaan. Je weet niet precies wat je wilt maar hunkert naar verandering. Praat met je partner, dat werkt kalmerend.

SCHORPIOEN

Je liefdeleven kan kreukels vertonen maar als je doet wat je hart je ingeeft zal dat kreukherstellend werken. Stel je flexibel op als een collegiale relatie een vriendschappelijk karakter aanneemt, dan ben je makkelijk toegankelijk.

BOOGSCHUTTER

Als je geïnspireerd bent kun je iets bijzonders tot stand brengen. Maak van originaliteit je handelsmerk en gebruik de attributen die je misschien van Sinterklaas hebt gekregen. Laat je artistieke ader rijkelijk vloeien.

STEENBOK

Sluit je aan bij gezinsactiviteiten waarbij kinderen betrokken zijn. Vertel wat je te vertellen hebt, maar luister ook naar de belevenissen van anderen. Je begrijpt elkaar beter naarmate je meer van elkaar weet. Bel vrienden.

WATERMAN

Hoewel het ontvangen van gasten niet je sterkste kant is kun je er de komende dagen mee scoren. Organiseer een kleine reünie. Luister naar problemen maar onthoud je van adviezen. Maak van de kerstmaaltijden iets unieks.

VISSEN

Samenzijn met familie zal het beste in jou naar boven brengen en men zal jouw leiding graag accepteren. Wees diplomatiek als onderling wat scherpe kantjes voelbaar worden en maak grapjes als men elkaar te serieus neemt.

