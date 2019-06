Opgebiecht special: nog ééntje dan...

Botoxjunk

Manon (41): „Je zou denken dat ik na een mislukte behandeling - mijn oog kon een tijdje niet dicht - wel genoeg zou hebben van botox, maar nee hoor. Ik heb gewoon weer een abonnement genomen. Nu ook eentje voor fillers. De kunst is net genoeg mimiek te houden dat het niet opvalt. Soms ga ik over die grens, dan zie ik er een paar maanden niet uit. Het is wel duur. Van wat er jaarlijks in mijn voorhoofd en wangen gaat, zouden we mooi op vakantie kunnen.”

Paffer

Rosally (42): „Zie maar eens nee te zeggen als je huilende zevenjarige je smeekt om te stoppen met roken. Op mijn manier ben ik gestopt, in de zin dat ik niet meer rook waar hij bij is en thuis alleen nog maar een e-sigaret neem. Maar zodra hij naar school is, sta ik met een echte peuk in de tuin. Ik weet dat het slecht is, maar ik ben verslaafd.”

Lees ook: Mijn moeder zweert bij wietolie

Vuurwater

Floortje (28): „Ik krijg het met een stalen gezicht over mijn lippen: ’Serieus, ik heb geen druppel wijn meer gedronken sinds januari.’ En dat klopt ook. De wodka daarentegen, gaat er lekker in. Uit een waterflesje. Geen hond die het merkt op feestjes. Iedereen vindt dat ik goed bezig ben. En het flesje gaat ook niet leeg, hè. Het is gewoon om een beetje dat lekkere gevoel te krijgen. En complimentjes.”

Nog vijf minuutjes

Jeannette (42): „Elke avond ga ik op tijd naar bed om voldoende nachtrust te krijgen en elke nacht lig ik tot zeker drie uur te Netflixen. Nog vijf minuutjes van de volgende aflevering, denk ik dan. En voor ik het weet ben ik weer een uur verder. Mijn telefoon is ook mijn wekker, dus ik mis geen enkele melding. Ik vind het irritant, maar niet irritant genoeg om mijn schermen uit de slaapkamer te houden. Tegen anderen zeg ik dat ik aan slapeloosheid lijd, dat is heel erg in.”

Deze verhalen komen uit de speciale editie VROUW Glossy Opgebiecht die vanaf nu in de winkels ligt.

Jij op vrouw

Wil jij ook (anoniem) iets opbiechten?