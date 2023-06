Maak je een verre reis? Dan moet je dit weten over vaccinaties

„Eigenlijk moet je altijd goed voorbereid op reis gaan”, vertelt teamleider Karin Oudshoorn van het reizigersteam GGD Rotterdam-Rijnmond. „Reizigers denken vaak pas te laat aan hun reisvaccinaties, waardoor ze het risico lopen geen afspraak meer te kunnen inplannen of dat de werking van de vaccinaties niet volledig zijn. Soms heb je namelijk meerdere vaccinaties nodig en daar moet een x-aantal weken tussen zitten. Momenteel zijn er enorme wachtlijsten, daar moet rekening mee worden gehouden. Door de inflatie hadden wij het niet zo druk verwacht, maar het zit ramvol.”

Het wordt afgeraden om zonder advies en vaccinatie naar een verre vakantiebestemming af te reizen. Ziektes waar je je het vaakst voor moet laten inenten zijn hepatitis A, DTP (Difterie, Tetanus en Polio), gele koorts en Rabiës. Volgens Oudshoorn is het altijd raadzaam om een consult in te plannen voor een vaccinatie: „De reiziger wordt steeds complexer in zijn gezondheid. Tegenwoordig zien we veel immuniteitsstoornissen dan is advies op maat heel belangrijk.”

„Via ggdreisvaccinaties.nl vind je alle benodigde informatie en kun je een afspraak maken. Maak je een verre reis? Dan is het belangrijk om je te realiseren dat je geen vakantie naar Terschelling boekt. Onze collega’s die infectieziekten behandelen zien regelmatig mensen met hepatitis A of malaria voorbijkomen die helaas niet goed beschermd op reis zijn gegaan. Bij malaria is het vanwege de incubatieperiode heel belangrijk dat je de strip malariapillen helemaal afmaakt. Veel mensen stoppen met het slikken van de pillen als ze weer in Nederland zijn, maar dan kun je er alsnog ziek van worden.”

Welke reisvaccinaties worden aangeraden voor de populairste bestemmingen? Oudshoorn somt het voor ons op!

Suriname: DTP, hepatitis A en gele koorts

Thailand: DTP en hepatitis A

India: DTP, buiktyfus en hepatitis A

Zuid-Afrika: DTP

Mexico: DTP, hepatitis A

Indonesië: DTP, hepatitis A

Belangrijk is om te weten dat voor veel bestemmingen ook persoonsgebonden vaccinaties zijn. Zo wordt vaak aangeraden om jezelf te vaccineren tegen Rabiës. Wil je zeker zijn dat je de juiste reisvaccinaties hebt? Plan dan een consult in bij de GGD.

Hepatitis A en B

Hepatitis A en B… zijn besmettelijke virussen die een ernstige leverontsteking kunnen veroorzaken. Hepatitis A wordt overgedragen door contact met ontlasting van een besmet persoon. Hepatitis B wordt overgedragen door onveilige seks of bloedcontact. Als kind word je gevaccineerd tegen hepatitis B. Het bestaat uit drie prikken. Na de derde prik ben je levenslang gevaccineerd. De hepatitis A-vaccinatie is in geen enkel land verplicht, maar wordt wel voor veel landen aanbevolen. Je loopt het meeste risico op een infectie in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en delen van het verre- en Midden Oosten. Wat veel mensen niet weten is dat je in Turkije ook hepatitis A kunt oplopen.

DTP (Difterie, Tetanus en Polio)

DTP... is de afkorting voor Difterie, Tetanus en Polio. Deze ziekten zijn in Nederland niet vaak meer te zien, maar in het buitenland is het risico groter om ze op te lopen. Als je geboren bent na 1950 is de kans groot dat je deze hebt gehad als kindervaccinatie. Maak je een verre reis? Dan is één herhalingsprik voldoende en zal het je tien jaar lang beschermen.

Rabiës (hondsdolheid)

Rabiës... is een dodelijke ziekte voor mens en dier. Je kan niet zien of een dier besmettelijk is. Raak dus geen dieren (honden, katten, apen) aan die er aaibaar uitzien. Aai ze vooral niet; bij een krab beet of lik op de huid dien je een arts te raadplegen. Je kan je in Nederland laten vaccineren en weet dat dit in veel landen niet mogelijk is.

Gele koorts

Gele koorts… komt vooral in Afrika en Zuid-Amerika voor. Het is een gevaarlijke reizigersziekte die verspreidt wordt door de gele koorts mug. Over het algemeen overlijdt 1 op de 10 patiënten aan de ziekte. Er is nog geen medicijn tegen de gele koorts beschikbaar, daarom is vaccinatie belangrijk. De vaccinatie bestaat uit één prik en geeft in de meeste gevallen levenslange bescherming.

