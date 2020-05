Daghoroscoop 15 mei

VANDAAG JARIG

Uw persoonlijke ontwikkeling raakt dit jaar in een stroomversnelling; zodra u denkt gevonden te hebben waar het allemaal, wat u betreft, om draait zullen zich alweer betere ideeën aandienen. Zaak zal zijn om op tijd op de stop- knop te drukken, anders wordt uw leven veel te onrustig.

RAM

U kunt vandaag heel zeker van uzelf zijn, maar pas toch op voor een onbezonnen besluit. U kunt de hele wereld aan, maar u doet er goed aan u in zeden en gebruiken te verdiepen van een land, voor u er zaken mee gaat doen.

STIER

U kunt moeite hebben om op gang te komen. Dat is niet verwonderlijk, u hebt dat wel vaker. Het geeft u in elk geval de tijd om na te denken. Leer te leven met onherroepelijke feiten; mokken heeft geen zin. Haal iets lekkers in huis.

TWEELINGEN

Er breekt een rustiger levensfase voor u aan; ideeën zijn uitgevoerd, uw strijdlust is wat getemperd en er is voldoende financiële armslag. Blijf contacten die nuttig zijn voor uw carrière onderhouden. Koester vriendschap.

KREEFT

Neem geen overhaast besluit als u in een onverwachte situatie terecht komt. Zeg “nee” als u “nee” bedoelt, zowel zakelijk als privé. Uw welzijn loopt minder risico als u normaal eet en een goede balans aanhoudt tussen werk en vrije tijd.

LEEUW

Het kan een dag met een gouden randje worden. U hebt in uw werk, maar ook maatschappelijk, veel te doen. Reken niet op anderen, maar uit u over hen niet in negatieve zin. Wees sceptisch als iemand de wijsheid in pacht denkt te hebben.

MAAGD

U kunt een hevig verlangen naar vrijheid hebben en als u diplomatiek blijft zal uw omgeving dat respecteren. Kom verplichtingen na. Inspanning in het verleden kan binnenkort resultaat te zien geven. Strek vanavond tevreden de benen.

WEEGSCHAAL

Zet niet al uw troeven in als u een financieel gokje waagt. Iemand die u lang niet hebt gezien kan onverwacht contact zoeken. Een oud meningsverschil speelt door uw hoofd, maar u stel u vergevingsgezind op.

SCHORPIOEN

U zult liefst alleen werken; doe onderzoek, analyseer en observeer wat er gaande is. U zult snel conclusies kunnen trekken en u afvragen waarom anderen niet zien wat u ziet. Neem voorlopig geen definitieve beslissingen.

BOOGSCHUTTER

Er dreigt wat tegenslag maar daar komt u wel overheen. In de loop van de dag kan duidelijk worden dat een nieuweling een rol in uw leven gaat spelen. Weeg de gevolgen goed af van zakelijke kansen voor u zich tot iets verplicht.

STEENBOK

Alles lijkt vandaag te lukken en u hebt zelf in de hand of deze trend zich morgen voortzet. Spreid uw belangstelling en begin met iets nieuws voor u zich verveelt. Kies een onderwerp dat uw geest prikkelt. Ga lunchen met uw lief.

WATERMAN

Probeer ondanks het drukke leven dat u misschien leidt toch wat momenten te reserveren voor rust en ontspanning. Zit niet te broeden op wat geweest is maar concentreer u op de toekomst. Daden zeggen vandaag meer dan woorden.

VISSEN

Mensen doen graag een beroep op u als zij problemen hebben maar reken niet op veel weerklank als zij negatief zijn ingesteld. In een goed gesprek kunt u veel over iemand te weten komen. Begrip is de basis voor goede verstandhoudingen.