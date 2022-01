Daghoroscoop 26 januari - Emoties kunnen hoog oplopen, Kreeft

VANDAAG JARIG

In geestelijk opzicht heb je de afgelopen 20 jaar een make-over doorgemaakt, en dat zet ook dit jaar nog door. Pas in 2024 verlaat Pluto, die hiervoor verantwoordelijk is, jouw horoscoop en zal het effect van de transitie zijn voltooid. Je bent heel geleidelijk een ander en aardiger mens geworden.

RAM

Probeer geen dingen goed te praten die gewoon verkeerd zijn en laat goede vrienden nimmer in de steek. Misschien moet je op reis in verband met een familiesituatie; er kan een andere sociale horizon voor jou opengaan.

STIER

Bespreek problemen met meerderen voor zij om rekenschap vragen. Geef fouten liever toe dan deze te verdoezelen. Denk en plan vooruit. Maak jezelf niet wijs te kunnen werken te midden van chaos. Vermijd grote inspanning.

TWEELINGEN

Zoek contact met vrienden die je te lang hebt verwaarloosd. Een gesprek zal jou inspireren. De input van anderen kan je de impuls geven om met een gewaagd project te beginnen. Een collega kan jouw kans op succes nog vergroten.

KREEFT

Emoties kunnen vandaag hoog oplopen en je zult behoefte hebben aan een verstandige en onpartijdige mening. Diverse segmenten van jouw leven kunnen tegelijkertijd in crisis geraken en jou dwingen beter op je daden te letten.

LEEUW

Wacht niet met je in te schrijven als jouw carrière gebaat is bij een aanvullende studie. Een nieuweling(e) kan zijn/haar intreden doen in je leven en jou fascineren. Trek het je niet aan als je blik wordt genegeerd; dat kan spel zijn.

MAAGD

Win deskundig advies in als je financiële situatie voor verbetering vatbaar is. Een geschikt moment om met een nieuwe baan of positie te beginnen. Stel je positief op en maak kenbaar wat jij wilt. Je zult daarmee respect afdwingen.

WEEGSCHAAL

Een goed moment om een rammelende relatie een opknapbeurt te geven. Bespreek openhartig en op neutraal terrein wat er misging en wat jullie beiden dwarszit. Neem afstand van de mensen die je partner niet bevallen.

SCHORPIOEN

Stel je realistisch en praktisch op. Om je heen kunnen mensen ongewoon en onvoorspelbaar reageren. Ruzie ’s morgens vroeg kan je de hele dag van streek maken. Productieve momenten en oponthoud kunnen elkaar afwisselen.

BOOGSCHUTTER

Probeer verplichtingen zo vroeg mogelijk af te handelen, zodat je de rest van de dag plezieriger dingen kunt doen. Geef je relatie een romantische injectie en ruim een misverstand met een naaste uit de weg.

STEENBOK

Neem klussen onder handen. Je kunt goede vorderingen maken en enkele zelfs tot een goed einde brengen als je je niet laat afleiden. Op zakelijk gebied kan een belangrijk document op ondertekening wachten. Wees niet bang.

WATERMAN

Cultiveer contacten die tot een nieuw samenwerkingsverband kunnen leiden. Ook contacten met buurtbewoners zijn van belang. Pak je boekhouding/administratie degelijk en consequent aan. Vertrouw niet alleen je eigen oordeel.

VISSEN

Jouw probleem kan zijn dat je slechts ziet wat je wilt zien. Ook als je niet de hele dag met een roze bril rondloopt, kun je toch te weinig realistisch zijn. Laat een romance die onlangs werd beëindigd verder met rust en ga door met je leven.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!