Weekhoroscoop 13 - Pas op met wat je eruit flapt, Ram!

Ram

Liefde: Blijf elkaar verrassen. Dit is een fijne week voor een onverwachte lunch of een heerlijk diner voor twee uit jullie favoriete restaurant. Verder geen bijzonderheden en dus ook geen stress.

Financiën: Je financiën gaan als een trein. Er is een flinke marge voor diverse extraatjes en luxe. Hoewel, wat meer sparen is ook geen verkeerd idee.

Werk: Laat je niet door anderen vertellen wat je doen moet. Uiteraard zul je je aan bepaalde regels moeten houden of opdrachten dienen uit te voeren, maar de manier waarop bepaal je helemaal zelf.

Persoonlijk: Pas op met wat je eruit flapt. Soms komen je woorden wat pinniger over dan je eigenlijk bedoelde.

Stier

Liefde: Jullie relatie loopt op rolletjes. Alles gaat vanzelf en hoewel men zegt dat je aan een relatie moet blijven werken geldt dit deze week niet voor jullie. Het werkt al prima tussen jullie!

Financiën: Dit is een goed moment om even stil te staan bij de naaste toekomst. Op dit moment red je het prima op deze manier, maar geldt dit ook voor volgend jaar? Of het jaar daarop? Moet je meer of kun je juist minder gaan werken?

Werk: Probeer het iets rustiger aan te doen. Als dit niet mogelijk is, besteed dan in elk geval je vrije tijd lekker helemaal aan jezelf.

Persoonlijk: Familieleden met wie het contact op een iets lager pitje stond komen weer nader tot elkaar.

Tweelingen

Liefde: Vriendschap is de basis van jullie relatie. Jullie zijn behalve geliefden ook elkaars beste vrienden. Juist nu is het fijn om je beste maatje dicht in de buurt te hebben.

Financiën: Een belastingteruggave pakt minder hoog uit dan je hoopte. Geen probleem, het is altijd nog beter dan dat je zelf iets moet terugbetalen.

Werk: Je kunt nu best wat extra motivatie gebruiken en gelukkig word je op je wenken bediend. Blijf zelf ook positief denken en in jezelf geloven!

Persoonlijk: Er is een aantal zaken waar je tegenop ziet. Pak ze één voor één aan in plaats van allemaal tegelijk. Overzicht kan je redden.

Kreeft

Liefde: Kom samen in beweging en motiveer elkaar om net dat extra schepje er bovenop te doen. Wandelen, rennen, fietsen, skeeleren of zwemmen in natuurwater, jullie hebben tè lang stil gezeten.

Financiën: Dit is een goed moment om een contract te tekenen. Deze nieuwe overeenkomst pakt goed uit voor jou.

Werk: Neem opbouwende kritiek aan als een goed bedoeld advies. Trek een grens zodra het persoonlijk wordt en wijs de ander erop dat hij of zij zich bij de feiten houdt.

Persoonlijk: Na een poosje liever alleen te zijn geweest heb je nu weer meer behoefte aan het gezelschap van vrienden. Tijd om weer iets af te spreken.

Leeuw

Liefde: Vooral het weekend wordt erg gezellig. Er staan leuke activiteiten op het programma voor jou en je geliefde. Plezier en ontspanning!

Financiën: Let op dat je ook werkelijk waar krijgt voor je geld. Je betaalt mogelijk teveel voor wat je krijgt. Gebeurt het toch, schroom dan niet om naderhand een klacht in te dienen.

Werk: Je staat voor een belangrijke keuze, maar hebt moeite met het doorhakken van de knoop. Soms is het beter om een verkeerde beslissing te nemen dan helemaal geen beslissing.

Persoonlijk: Alcohol of een te vette maaltijd (of een combinatie van beide) kan verkeerd vallen. Geniet met mate.

Maagd

Liefde: Je partner en jij zijn het niet helemaal met elkaar eens en het ziet er naar uit dat je geliefde aan het langste eind gaat trekken.

Financiën: Nog openstaande rekeningen kunnen nu worden voldaan. Ook is het mogelijk om een lening gedeeltelijk of helemaal af te betalen.

Werk: Een collega vraagt je om hup of advies. Met jouw kennis en ervaring kost het je geen enkele moeite om hem of haar op weg te helpen.

Persoonlijk: Laat eerst iemand helemaal uitpraten voor je reageert of jezelf kritisch uitlaat. Hoor je het verhaal van één kant, vel dan geen oordeel voor je ook de andere partij hebt gehoord.

Weegschaal

Liefde: Jullie gaan een romantische week tegemoet waarin genoeg tijd is voor elkaar. En zo niet, zijn jullie zeker in staat dit te creëren, een kwestie van prioriteiten stellen.

Financiën: Er komt een prachtige aanbieding voorbij die je niet kunt laten lopen. Zelfs als het een grote aankoop betreft is dit een absolute buitenkans.

Werk: Laat je niet pushen of opjagen en volg vooral je eigen intuïtie. Ben je het echt niet met je leidinggevende eens en kun je je mening goed onderbouwen, vraag dan gerust een gesprek aan.

Persoonlijk: Geloof niet iedereen op zijn of haar mooie blauwe, bruine, groene of grijze ogen. Denk zelfstandig na en doe desnoods hier en daar wat extra onderzoek.

Schorpioen

Liefde: Onenigheid over de financiën is te verwachten. Misschien is het beter om een gulden middenweg te vinden of allebei gewoon je eigen ding te doen.

Financiën: Denk goed na voor je ergens je geld aan uitgeeft. Grote kans dat wanneer je het eenmaal hebt besteed zich iets aandient wat je achteraf liever had gedaan.

Werk: Een project dat eerder maar niet van de grond kwam of moeizaam vooruit ging, boekt deze week eindelijk progressie. Heerlijk dat er nu weer beweging in zit.

Persoonlijk: Je vindt nu de meeste rust en ontspanning in het lezen van boeken en muziek luisteren.

Boogschutter

Liefde: Dit is een fijn moment om wat meer tijd te besteden aan je ouders en/of schoonouders. Breng ze een onverwacht bezoek, neem iets lekkers voor ze mee of doe iets anders leuks waar ze blij van worden.

Financiën: Laat je spaarsaldo lekker aanwassen, waarom zou je er nu al iets mee ‘moeten’? Wanneer het juiste moment zich aandient, herken je dit vanzelf. Tot die tijd zit het je niet in de weg, toch?

Werk: Maak nu alvast je agenda leeg voor half april. Dan krijg je meerdere mooie aanbiedingen die je dan graag wilt kunnen plannen.

Persoonlijk: Neem wat meer tijd voor jezelf om bepaalde zaken rustig te overdenken of om juist even nergens over na te denken. Go with the flow is wat je het beste kunt doen.

Steenbok

Liefde: Het is nodig om samen duidelijke afspraken te maken over het een en ander. Tijd dus voor een goed en eerlijk gesprek.

Financiën: Nu je de meeste en grootste onkosten hebt gehad en er geen nieuwe onverwachte uitgaven zijn te verwachten, kun je rustig alles weer voor jezelf op de rit zetten. Fijn om met een schone lei te kunnen beginnen.

Werk: Een project waar je hard aan hebt gewerkt, blijkt een succes waarvoor jij de meeste credits in ontvangst mag nemen. Inmiddels heb je ook genoeg ervaring opgedaan om eventueel iets voor jezelf te beginnen.

Persoonlijk: Het is de hoogste tijd om jezelf eens lekker ongegeneerd op de eerste plaats te zetten. Wanneer was de laatste keer dat je helemaal voor jezelf hebt gekozen?

Waterman

Liefde: Directe buren of andere buurtbewoners vragen jou en je partner om advies of zoeken op een andere manier nader contact. Bij sommige mensen voelt dat oké en bij andere wat minder. Blijft te allen tijde eerlijk, zowel naar jezelf als naar de personen in kwestie.

Financiën: Je geeft meer geld uit aan vrienden. Misschien in de vorm van een verjaardagscadeau, een bloemetje, wat extra financiële ondersteuning of gewoon een aardigheidje, omdat je daar zin in hebt.

Werk: Alles verloopt soepel en er is zowaar geen enkele sprake van ergernis of irritatie. Of je nu op de zaak werkt of online, het onderlinge contact met je collega’s is top.

Persoonlijk: Noteer direct alles in je agenda. In de haast zie je iets over het hoofd met als gevolg een vergeten of dubbele afspraak.

Vissen

Liefde: Naast het feit dat je steeds meer van je geliefde gaat houden, groeit ook de liefde voor jezelf. Je gunt jezelf steeds vaker ook iets lekkers, leuks of moois en dat is een goede ontwikkeling!

Financiën: Er is een leuk bedrag naar je onderweg, mogelijk in de vorm van een bonus, een teruggave of verzekeringskwestie. Verder houd je ook van je salaris meer geld over wat betekent dat je er voorlopig warmpjes bij zit.

Werk: Hoewel het behoorlijk druk is, doe je je werk nog steeds met alle plezier. Je vindt het heerlijk om een paar uurtjes of dagen vrij te hebben, maar als je daarna weer aan de slag kunt, vind je dat ook helemaal prima.

Persoonlijk: Irritatie in het verkeer kan je wat van streek maken. Let goed op hoe en waar je rijdt, dan ligt het in elk geval niet aan jou.