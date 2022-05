Column 34: ’Sneaky schreef hij zijn telefoonnummer op de kassabon’

De beste shopsessies heb je wanneer je niet van plan was iets te kopen. Impulsaankopen.. En de beste dates zijn die dates die zo maar komen aanwaaien. Impulsdates? Afgelopen maand scoorde ik beide onderweg naar mijn lesje kickboksen..

Perfecte match

Voor de verandering had ik tijd over tussen mijn laatste meeting en het begin van de les, dus ik besloot spontaan een sneakerwinkel in Amsterdam-Oost binnen te stappen, waar ik niet eerder was geweest. Iets wat ik veel eerder had moeten doen, zo bleek, want niet alleen het sneakeraanbod, maar ook het personeel was helemaal mijn kopje thee. Dat leek wederzijds, want de sportschoenen waar ik als een blok voor viel, waren er precies nog in mijn maat en de man die me hielp, ging als een prins met mijn muiltje op zijn knieën.

Mijn denkbeeldige vriend

„Ze staan je goed hoor. Je vriend vindt ze vast ook te gek”, was die klassieke ’ik-hint-naar-een-relatie-in-de-hoop-dat-ze-ontkent’-opening. En dat deed ze hoor. „Mijn denkbeeldige vriend vindt ze vast heel dope. Ik neem ze!”, antwoordde ik impulsief. Waarna zowel vragenvuur als complimentenreeks volgde. Hoe ik nog single kon zijn, waar ik die schoentjes mij met dat mooie weer mee naartoe namen, dat ik écht een unieke stijl had en de mooiste glimlach van de dag. Pohh.

Gevonden!

Met een nog bredere glimlach stapte ik in mijn imaginaire pompoen en fietste richting de sportschool. Eenmaal thuis vertelde ik een vriendin over de flirterige sneakerboy. „Welke winkel was dat dan?” Maar zo goed had ik niet opgelet. Ik pakte de bon erbij om vol verbazing te zien dat de sneakerboy sneaky zijn telefoonnummer op de bon had geschreven inclusief de tekst ’App me’ en een smiley. ’Medewerker: Marvin’, stond er op het betaalbewijs. Nog geen 5 minuten later en mijn vriendin, de Sherlock van de socials, had hem al gevonden op Instagram. „Is dit ’m?”

In plaats van hem een appje te sturen, trok ik mijn stoute schoentjes aan en likete één van zijn foto’s. Niet te gretig, maar genoeg voor hem om mij te kunnen contacten en het voortouw te nemen. Ik zou wel gek zijn om zelf iemand te willen veroveren. In dat soort dingen ben ik heel klassiek. Híj was in een schoenenzaak gaan werken om zijn prinses te vinden, niet andersom.

Kok met een cadeau

Nog datzelfde weekend spraken we af. Hij kwam zijn beste bami voor me koken. Met een overvolle boodschappentas belde hij aan. Hij zag er leuk uit; beanie, hesje, oversized shirt, joggingbroek en uiteraard de beste limited edition sneakers. De bami kostte wat tijd, maar ik geloof niet dat ik eerder een betere heb gegeten. En alsof die home cooked maaltijd niet genoeg was, had hij een exclusief paartje Converse voor me meegenomen. Bami speciaal. De man deed moeite.

I put some new shoes on

En wie de schoen past… dus Marvin bleef nog even. Zomaar nieuwe schoenen en een verse date gescoord, terwijl ik alles (shoppen en daten) juist nét had afgezworen. Inmiddels zijn we vier paartjes en enkele impulsieve avonden verder en ik wil niet nu al naast mijn nieuwe schoenen gaan lopen, maar volgens mij ziet hij me echt zitten. Komend weekend heeft hij me bij hem thuis uitgenodigd. Ze zeggen ’Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt’ en ik zou het niet willen jinxen, maar ik maak vast wat ruimte in mijn sneakerkast.